Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je SAD za nespremnost da pomognu Ukrajini, nakon ruskih napada u kojima je za dva dana poginulo 78 ljudi, a 215 je povređeno.

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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je SAD da nisu spremne da pomognu Ukrajini, nakon što je u ruskom vazdušnom napadu u četvrtak na istoku zemlje poginulo najmanje 30 ljudi, čime je broj stradalih u ruskim napadima tokom dva dana premašio 70.

Nekoliko sati nakon napada na Kramatorsk, u kojem su pogođena dva autobusa, Zelenski je kritikovao nastojanja Vašingtona da razvija ekonomske odnose sa Rusijom, dok istovremeno pokušava da posreduje u okončanju rata koji traje više od četiri godine, prenosi Rojters.

Napad u četvrtak usledio je dan nakon masovnog ruskog napada dronovima i raketama, u kojem je širom Ukrajine poginulo više desetina ljudi. Među njima su i 22 osobe stradale u stambenoj zgradi u gradu Prilukiju, u centralnom dijelu zemlje, oko 130 kilometara istočno od Kijeva.

Prema riječima Zelenskog, u ruskim napadima širom Ukrajine tokom prethodna dva dana poginulo je 78 ljudi, dok je 215 povrijeđeno.

Zelenski kritikovao Vašington

Obraćajući se novinarima u Prilukiju, ukrajinski predsjednik pozvao je SAD da prihvate njegove zahtjeve za proširenje pristupa satelitskom sistemu Starlink, kako bi Ukrajina mogla efikasnije da ga koristi za gađanje ruskih lansera balističkih raketa.

"Otvorite Starlink za Ukrajinu. Otvorili ste ga kada ste odgovarali na Iran... Sasvim otvoreno sam rekao, dajte nam ga, pomozite nam da odbranimo naše nebo i ostvarimo prevlast na njemu. I tada će Putin sjesti za pregovarački sto", rekao je Zelenski u emotivnom obraćanju.

Ukrajina poslednjih mjeseci pokušava da preuzme inicijativu na frontu od Rusije, čije je napredovanje ove godine usporeno, ali se istovremeno suočava sa sve intenzivnijim ruskim vazdušnim napadima.

"Pa gdje je tu istina, gdje je poštenje? Gdje je zastoj?... To se zove nespremnost", poručio je Zelenski.

Njegova izjava odnosila se na tvrdnju američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji je ranije u četvrtak ocijenio da je rat dospio u pat-poziciju i da će SAD nastaviti da rade na postizanju rešenja.

"Ne može se, s jedne strane, pregovarati sa Rusima o budućim ekonomskim projektima, a s druge strane govoriti da se nalazimo u nekakvom... diplomatskom zastoju", dodao je Zelenski.

Pregovori o Sjevernom toku

Visoki ruski i američki zvaničnici, među kojima je i specijalni izaslanik SAD Džared Kušner, razgovarali su o mogućnosti uključivanja američkog investitora u gasovode Sjeverni tok, kojima je ruski gas dopreman u Njemačku prije početka ruske invazije na Ukrajinu, objavio je Rojters u četvrtak.

Zelenski je najavio da će ukrajinski pregovarači u petak i subotu otputovati u SAD na razgovore.

Istovremeno je pozvao američkog predsjednika Donalda Trampa da pojača sankcioni pritisak na Rusiju.

U napadu na Kramatorsk poginulo najmanje 30 ljudi

U ruskom napadu na Kramatorsk povrijeđeno je i 18 osoba, a reč je o jednom od najvećih pojedinačnih ruskih napada ove godine.

Moskva negira da gađa civile, ali ruske snage redovno izvode raketne napade i napade dronovima na ukrajinske gradove.

"Rusi namjerno gađaju civile. Za njih je autobus pun putnika privlačna meta upravo zato što jednim udarom mogu da ubiju što više ljudi", izjavio je regionalni guverner Vadim Filaškin na Telegramu.

Više od 30 ljudi je poginulo, a nekoliko desetina je povređeno nakon ruskog napada na dva putnička autobusa u Kramatorsku, saopštile su ukrajinske vlasti. U napadu su uništena dva autobusa, a javni prevoz je obustavljen. https://t.co/O5D8m9iY9e — Radio Slobodna Evropa (@RSE_Balkan)October 8, 2026

Na fotografijama koje su objavili zvaničnici vide se tela na ulici prekrivenoj ostacima razorenih objekata, kao i ugljenisana olupina autobusa.

Zelenski je naveo da neka tijela još nisu identifikovana i poručio da napad neće ostati bez odgovora.

U odvojenim napadima na ukrajinsku prijestonicu Kijev, u četvrtak ujutru poginule su tri osobe, dok je 14 povrijeđeno, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Rusija poslednjih nedelja intenzivno napada Kijev dronovima, gađajući skladišta i centre za obradu podataka, a uoči zime ponovo je pojačala napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu.

"Putin i njegov režim nemaju namjeru da prestanu sa ubijanjem", napisao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha na društvenoj mreži X.

"Naprotiv, oni pojačavaju napade, pretvarajući svakodnevni život civila u metu ruskih bombi", dodao je Sibiha.