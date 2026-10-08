Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je odgovor na novi talas ruske eskalacije i potvrdio da Kijev sa partnerima pregovara o dodatnoj protivvazdušnoj odbrani i municiji za avione F-16.

Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina priprema odgovor na novi talas ruske eskalacije, ističući da Kijev istovremeno radi sa međunarodnim partnerima na obezbjeđivanju dodatnih sistema protivvazdušne odbrane i municije za borbene avione F-16, prenosi ukrajinska agencija UNN.

Zelenski je to saopštio nakon što je saslušao izvještaje šefa Službe bezbijednosti Ukrajine (SBU) Aleksandra Poklada i zamjenika šefa Kabineta predsjednika Pavla Palise.

Zelenski najavio odgovor na rusku eskalaciju

"Prvo, pripremamo naše odgovore na ovaj talas ruske eskalacije. Drugo, svim dostupnim kanalima sarađujemo sa partnerima koji mogu da pruže Ukrajini dodatnu podršku u vidu paketa protivvazdušne odbrane i municije za F-16. Zahvalan sam svakoj zemlji koja je spremna da pomogne", poručio je Zelenski.

Ukrajina nastavlja da ispunjava zahtjeve vojske

Ukrajinski predsjednik naveo je i da vlasti nastavljaju da odgovaraju na potrebe jedinica na frontu.

"Treće, nastavljamo da ispunjavamo zahtjeve komandanata borbenih korpusa i brigada, koje su naši momci iznijeli tokom sastanaka na frontu", istakao je Zelenski.