Bred Gilbert upozorava da Janik Siner ne može očekivati brz povratak kao Novak Đoković, posebno ako mu bude potrebna operacija meniskusa.

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Janik Siner već četiri mjeseca nije na teniskom terenu, a prema riječima teniskog trenera Breda Gilberta, njegov povratak mogao bi biti mnogo komplikovaniji nego što se očekivalo. Amerikanac je posebno povukao paralelu sa Novakom Đokovićem i ocijenio da Siner, ukoliko bude morao na operaciju meniskusa, ne bi trebalo da očekuje da će se vratiti na teren u rekordnom roku kao što je to svojevremeno uspio srpski teniser.

Siner je posljednji meč odigrao na Vimbldonu, gdje je pobijedio Aleksandera Zvereva i osvojio titulu. Od tada je van terena zbog problema sa koljenom. U početku je djelovalo da je odluka da propusti turnire u Kanadi i Sinsinatiju samo preventivne prirode, ali se problem produžio sve do novembra.

Govoreći u podkastu "Big T", Gilbert je upitan o Sinerovom stanju i mogućem nastupu na Australijan openu. Amerikanac je posebno izdvojio mogućnost da će Italijanu biti potrebna operacija meniskusa. "Pa, ako mu je potrebna operacija meniskusa, to je ono što sam pročitao i sada je to moguće na stolu. To je jedna od onih stvari koje rješavate odmah. Prikupite sva mišljenja, procijenite odluku i nekada čekanje može da se isplati", rekao je Gilbert.

Ipak, bivši teniser i trener upozorio je da odlaganje odluke može dodatno produžiti oporavak.

"Ali nekad čekanje može da potraje mnogo duže. Čekali ste, onda uradite operaciju i morate da računate da, ako na kraju bude morao na operaciju meniskusa, čak i ako nije riječ o potpunoj operaciji, vjerovatno slijede još tri ili četiri mjeseca oporavka. Onda morate da računate da bi možda mogao da se vrati za sezonu na šljaci."

"Ne vidim da Siner može kao Novak"

Upravo tada Gilbert je povukao paralelu sa Đokovićem, koji je poslije problema sa meniskusom uspio da se nevjerovatno brzo vrati na teren. "Ne bih, na osnovu svega što se dešava sa njim, očekivao da ćemo ga vidjeti kako se vraća tako brzo. Zar Novak nije, između Rolan Garosa, kada se povukao, imao tu malu operaciju meniskusa? A onda smo ga vidjeli na Vimbldonu, gotovo nevjerovatno. Ne vidim da Siner može to da uradi."Đoković je 2024. predao meč četvrtfinala Rolan Garosa zbog povrede koljena, a potom je podvrgnut operaciji meniskusa. Ipak, uspio je da se vrati na teren već na Vimbldonu, gdje je stigao do finala. Gilbert zato smatra da Siner ne bi trebalo da računa na identičan scenario, posebno imajući u vidu koliko dugo njegov problem sa koljenom već traje.

Zverev iskoristio Sinerovo odsustvo

Siner je poslije osvajanja Vimbldona napravio pauzu koja je otvorila prostor za Aleksandera Zvereva. Nijemac je u međuvremenu osvojio drugi grend slem trofej i stigao do prvog mjesta ATP liste. S druge strane, Sinerova odluka da propusti turnire u Kanadi i Sinsinatiju u početku je djelovala kao mjera predostrožnosti, ali je činjenica da problem sa koljenom traje već duboko u novembru dodatno otvorila pitanja o njegovom povratku. Zasad je najavljeno da ćemo ga ponovo na terenu vidjeti na turniru "Šest kraljeva".