Porodica preminulog Kristijana Josipa Periša odustala je od zahtjeva da se psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan" u Zagrebu preimenuje po njemu.

Izvor: Youtube/RTL/Facebook / Atletski klub Agram/Printscreen

Porodica Kristijana Josipa Periša, koji je preminuo u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan", odustala je od zahtjeva da se bolnica preimenuje po njemu, potvrdila je porodica u ponedeljak, istakavši da su joj prioritet izmjene propisa, uvođenje video-nadzora i proširenje istrage.

Porodica je od zahtijeva odustala nakon što je Grad Zagreb najavio da će odborničkim grupama u Gradskoj skupštini predložiti preimenovanje Klinike za psihijatriju "Sveti Ivan" u Kliniku za psihijatriju "Kristijan Josip Periš".

Porodica: Poslednji zahtjev postao je prvi i najvažniji

"Nelogično je da je poslednji, peti zahtjev odjednom postao prvi i najvažniji, iako porodica Periš već nedeljama kao glavne zahtjeve navodi promjenu propisa u vezi sa postupanjem prema pacijentima i video-nadzorom, kao i širenje istrage", poručuju iz porodice u izjavi za Hinu.

Ističu da se sada treba usredsrediti na primarne zahtjeve jer je, kako smatraju, sve ostalo politički spin. Ideja o preimenovanju Klinike potekla je od Kristijanove vjerenice, koja je na dan njegove smrti bila u bolnici, ali joj je osoblje reklo da ode kući.

Traže utvrđivanje odgovornosti

Porodica smatra da bi preimenovanje bilo licemjerno dok u ustanovi i dalje rade osobe koje su im, kako tvrde, govorile neistine o okolnostima Kristijanove smrti. Traže utvrđivanje odgovornosti svih uključenih, uključujući i one za koje sumnjaju da su prikrivali okolnosti smrti.

Takođe preispituju zašto Grad Zagreb nije preduzeo korake kako bi Klinika pokrenula postupke kontrole bolovanja zaposlenih, piše Index.

Kristijan Josip Periš (32) preminuo je 21. oktobra tokom intervencije u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan". Zbog sumnje na teško ubistvo osam zdravstvenih radnika završilo je u istražnom zatvoru, a slučaj je podstakao zahtjeve za promjenama u psihijatrijskoj nezi, naročito u primjeni mjera prinude.