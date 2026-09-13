Vašington vjeruje da su Moskva i Kijev posvećeni pronalaženju načina za izlazak iz sukoba, izjavio je zet američkog predsjednika Donalda Trampa, Džared Kušner

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

„Veoma smo posvećeni pokušajima da pronađemo put naprijed ka rješavanju sukoba, a Tramp je tome veoma posvećen. Vitkof i ja smo tome veoma posvećeni. Predsjednik Zelenski je, prema onome što smo vidjeli, veoma posvećen tome, a prema onome što smo čuli, predsjednik Putin je takođe veoma posvećen tome. Moramo da pronađemo pravu formulu koja će, nadamo se, odgovarati svima i omogućiti da se proces pokrene naprijed“, rekao je Džared Kušner putem video-linka na konferenciji Jaltske evropske strategije u Kijevu.

Kušner je istakao da, prema njegovom mišljenju, mirovni sporazumi i drugi politički dogovori imaju dvije važne komponente: pored detaljne pripreme sporazuma, neophodno je iskoristiti pravi trenutak za njegovo zaključivanje.

„Morate obaviti detaljne konsultacije sa stranama, utvrditi kako će sporazum izgledati, a zatim morate stvoriti zamah ili pronaći pravi trenutak“, rekao je on.

Prema riječima Trampovog zeta, ako pravi trenutak dođe prije nego što strane obave sav neophodan posao, sporazum neće biti moguć.

„A ako obavite sav posao, ali ne uspijete da stvorite zamah, ne pronađete priliku i onda ne uspijete da postignete dogovor“, dodao je Kušner.

On je izjavio da bi Ukrajina mogla da se povuče na granice koje je odredila Rusija kako bi se postigao mirovni dogovor, ali da Kijev trenutno ne želi da pristane na ruske uslove.

Kušner i Vitkof posjetili su Moskvu 5. septembra, gdje ih je primio Putin. Dan kasnije sastali su se sa Zelenskim u Kijevu. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov rekao je da su Putin i Tramp 8. septembra razgovarali telefonom.

Rusija je više puta potvrdila da je posvećena rješavanju ukrajinske krize diplomatskim putem, dok istovremeno tvrdi da vlasti u Kijevu nisu spremne da sukob riješe pregovorima i obrnuto.

„Zet američkog predsjednika Donalda Trampa, Džared Kušner, dobro razumije rusku poziciju i prenio je ruski mirovni plan Kijevu“, izjavio je specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) Kiril Dmitrijev.

„Džared Kušner dobro razumije rusku poziciju i prenio je ruski mirovni plan Ukrajini“, napisao je Dmitrijev na svom kanalu na mreži Maks.

S druge strane, Unian je prenio da je Kušner rekao na konferenciji da je mirovni sporazum gotovo u potpunosti postignut, kao i da se SAD nadaju trilateralnim razgovorima o okončanju rata u Ukrajini, navodeći da još nije usaglašena „zajednička vizija između strana“.

Unian, takođe, prenosi Kušnerovu izjavu da najteže pitanje u rješavanju ukrajinskog sukoba ostaje teritorijalno pitanje.

„Najteže pitanje, kao i ranije, ostaje teritorijalno. Mislim da je to očigledno donekle određeno onim što se dešava na bojnom polju, gdje je situacija u tom pogledu prilično dinamična“, naveo je Kušner.

Istakao je da, ako Ukrajina želi da se povuče na liniju Donbasa, onda je očigledno ostatak sporazuma već razrađen i dogovoren.

„Trenutno, Ukrajina to ne želi da uradi. I, naravno, naš posao kao posrednika jeste da utvrdimo kako možemo pronaći kreativno rješenje koje ne protivreči njihovim željama i pomaže im da ostvare svoj cilj, a istovremeno nam omogućava da ubijedimo Rusiju da okonča sukob na način da se, nadamo se, obje strane mogu kretati naprijed u okviru koji onemogućava da se nešto slično ponovi u budućnosti“, naveo je Kušner.