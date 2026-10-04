Rusija navodno podijelila tehnologiju za proizvodnju dronova sa mlaznim motorima sa Sjevernoj Korejom.

Izvor: Youtube/NBC News/Screenshot/Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da vjeruje da je Ruska Federacija možda podijelila tehnologiju za proizvodnju dronova sa mlaznim motorima sa Sjevernom Korejom, piše "Rojters". U prethodnom periodu je Rusija povećala napade baš ovakvim dronovima na Ukrajinu koja trenutno nema načina da ih presretne osim da podigne ratne avione.

"Oni (Rusija, prim. aut.) sa Sjevernom Korejom dele sve tehnologije. Ne znam za balističke rakete i ostalo, ali mislim da je tako, jer im je Sjeverna Koreja pomogla raketama", izjavio je danas predsjednik Ukrajine.

Vidi opis Rusija podijelila tajnu tehnologiju sa Sjevernom Korejom?! Hitno upozorenje Volodimira Zelenskog Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Zelenski je, takođe, nedavno govorio i o novoj pomoći Rusije od strane Sjeverne Koreje u vidu slanja novih 10.000 vojnika. Sjeverna Koreja je prvi put poslala 10.000 vojnika u novembru 2024. godine u Rusiju na obuku, a kasnije su svi završili i na frontu u Ukrajini, a sada Zelenski tvrdi da se sprema novi vid takve pomoći.

Takođe, Zelenski od početka septembra govori o novoj, navodnoj, mobilizaciji u Rusiji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je potpisao ukaz o mobilizaciji ruskih vojnika, poslaće novih 15.000 vojnika u Ukrajinu.