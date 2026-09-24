Snimak Zelenskog i Trampa sa sastanka u Njujorku izazvao je komentare na društvenim mrežama zbog izraza lica ukrajinskog predsednika.

Izvor: The White House printscreen

Snimak susreta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i predsednika SAD Donalda Trampa na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija privukao je pažnju na društvenim mrežama.

Korisnici su komentarisali izraze lica i pokrete Zelenskog dok je sjedio pored Trampa.

Lideri su kratko razgovarali s novinarima, a zatim održali sastanak iza zatvorenih vrata. Prema navodima izvornog teksta, razgovarali su o mogućem prekidu napada na energetsku infrastrukturu, proizvodnji raketnih sistema "patriot" i potencijalnom mirovnom sporazumu s Rusijom. Tramp je izrazio uvjerenje da bi rat mogao da se završi ranije nego što se očekuje, prenio je Jfeed.

Na snimku koji se proširio platformom Iks vidi se kako Zelenski podiže obrve, širi oči, često trepće i povremeno gleda u stranu. Pojedini korisnici komentarisali su i to što je dodirivao nos i pomjerao se u stolici.

Snimak su dijelili i proruski nalozi. Dok su neki korisnici iznosili neosnovane tvrdnje da je Zelenski bio pod uticajem narkotika, drugi su njegovo ponašanje povezivali s umorom, pritiskom zbog rata ili mogućim neslaganjem s Trampovim izjavama.