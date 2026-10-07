Krista Pajk se probudila iz kome nakon neuspjelog pogubljenja.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Krista Pajk, žena koja je u Tenesiju u Sjedinjenim Američkim Državama osuđena na smrtnu kaznu, nalazi se u bolnici nakon neuspješnog pokušaja izvršenja smrtne kazne, a prema poslednjim informacijama "CNN-a", ona se probudila iz kome i u svjesnom je stanju. Ovo su potvrdili i njeni advokati danas.

Oni su ranije tražili da njena kazna bude preinačena nakon neuspješnog pokušaja pogubljenja. Nalazi se u bolnici i priključena je na respirator.

"Uprkos teškim povredama na rukama, ona je i dalje lisicama vezana za krevet", kažu njeni advokati.

Da podsjetimo, vlasti su pokušale da pogube Kristi Pajk smrtonosnom injekcijom, ali nisu uspjeli u tome. Ona je primila dvije smrtonosne doze pentobarbitala, ali je ipak uspjela da preživi.

Njeni advokati su se nakon njenog buđenja iz kome zahvalili ljekarima koji su joj pružili svu neophodnu njegu. Više informacija o njenom stanju biće poznato nakon pregleda medicinskog tima.