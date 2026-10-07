Ljekari još ne znaju kakve će posljedice imati Krista Pajk, čiji slučaj stručnjaci opisuju kao nezabilježen.

Izvor: Tennessee Department of Correction

Amerikanka Krista Pajk (50), osuđena na smrtnu kaznu zbog brutalnog ubistva, budna je i govori nakon što je prošle nedelje preživjela pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom u Tenesiju, saopštili su njeni advokati.

Pajk i dalje dobija intenzivnu medicinsku njegu u bolnici, gdje je, prema rječima njenih advokata, "lisicama i okovima vezana za krevet".

Anesteziolog koji savetuje njen pravni tim rekao je za BBC da je Pajk sposobna da komunicira na "osnovnom nivou", ali da se, prema dosadašnjim razgovorima sa njom, ne seća pokušaja pogubljenja.

Krista Pajk, koja je osuđena na smrt zbog ubistva Kolin Slemer 1995. godine, preživjela je dve smrtonosne injekcije 30. septembra u Tenesiju.

Stručnjaci i njen pravni tim navode da je njen oporavak bez presedana.

Ne sjeća se pokušaja pogubljenja

Vjeruje se da je Pajk jedina osoba koja je preživjela smrtonosnu injekciju nakon što joj je otrov već ubrizgan.

Majka ubijene Kolin Slemer, koja se zalagala da Pajk bude pogubljena, opisala je pokušaj egzekucije neposredno nakon njegovog neuspjeha kao "haos".

Kada je postalo jasno da Pajk neće umrijeti, prebačena je u bolnicu. Danima je bila bez svijesti dok su lekari pokušavali da očiste njen organizam od ubrizgane hemikalije.

Njeni advokati saopštili su u utorak da prognoza i dalje nije jasna.

"U najmanju ruku, očekujemo dug oporavak", naveli su.

Anesteziolog koji savjetuje njen pravni tim, doktor Džoel Zivot, rekao je za BBC da je Pajk skinuta sa respiratora.

"Ima neka sjećanja na boravak u bolnici, ali vjerujem da se ne sjeća pokušaja pogubljenja", rekao je Zivot.

Prema njegovim riječima, Pajk je uspjela da kaže svoje ime, ali je pogrešno odgovorila na pitanje o datumu, jer je vjerovala da je još septembar.

Ljekar upozorava da opasnost nije prošla

Zivot je ranije rekao da su šanse da se osoba oporavi nakon smrtonosne injekcije veoma male.

"Većina ljudi kojima se da smrtonosna injekcija od nje umre", objasnio je.

Ipak, i dalje postoje brojne nepoznanice, uključujući pitanje koliko je pentobarbitala, koji su zatvorske vlasti koristile tokom egzekucije, zapravo dospjelo u njen krvotok.

"Ni na koji način u ovom trenutku ne bih rekao da su svi veliki rizici iza nje", upozorio je Zivot.

"Ovo se nikada ranije nije dogodilo"

Debora Deno, kriminološkinja i profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Fordham, rekla je da je „apsolutno zapanjena“ činjenicom da je Pajk svjesna i da govori.

Prema njenim riječima, zabilježeno je još sedam slučajeva u kojima su zatvorenici preživjeli pokušaje pogubljenja, ali u tim slučajevima izvršioci nijesu uspjeli da ubrizgaju smrtonosnu supstancu u njihove vene.

Pajk je, kako je objasnila, „jedina osoba kojoj je neka vrsta otrova zaista ubrizgana“.

„Uradili su sve što je trebalo da urade u okviru postupka pogubljenja i jednostavno nije uspjelo“, rekla je Deno.

„Ovo se nikada ranije nije dogodilo.“

Lokalni novinar Stiven Hejl, koji je prisustvovao pokušaju pogubljenja, takođe je rekao da ne zna za potpuno isti presedan.

On je naveo da slučaj otvara brojna pitanja, uključujući i pitanje kroz šta sada prolazi porodica žrtve, kojoj je tokom protekle tri decenije govoreno da će pravda biti zadovoljena pogubljenjem Kriste Pajk.

Šta se dogodilo sa smrtonosnom dozom?

Vlasti još nijesu saopštile da li će ponovo pokušati da pogube Pajk.

Takođe, nije ponuđeno zvanično objašnjenje šta je pošlo po zlu nakon što joj je dva puta ubrizgan pentobarbital.

Doktor Život smatra da je vjerovatnije da se pentobarbital proširio kroz tkivo ispod kože Pajk, umjesto da je u dovoljnoj količini dospio u krvotok i izazvao smrt.

Njeni advokati su i prije pokušaja pogubljenja upozoravali da bi njena zdravstvena istorija i anatomija, uključujući trombocitozu, odnosno stanje povezano sa povećanim brojem trombocita, kao i male vene, mogli da otežaju izvršenje smrtne kazne i izazovu joj bol

Tenesi obustavio pogubljenja

Dok traje istraga o tome šta se dogodilo, guverner Tenesija Bil Li suspendovao je sva pogubljenja u toj američkoj saveznoj državi do kraja godine.

Direktor zatvorskog sistema u Tenesiju takođe će napustiti funkciju

Imala 18 godina kada je počinila brutalno ubistvo

Pajk je imala 18 godina kada je sa tadašnjim dečkom Tadarilom Šipom pretukla, mučila i ubila 19-godišnju Kolin Slemer, koju su upoznali u programu za obuku problematičnih tinejdžera.

Šip je u vrijeme zločina imao 17 godina, zbog čega nije mogao biti osuđen na smrtnu kaznu jer prema zakonu još nije bio punoljetan. On se i dalje nalazi u zatvoru.

Advokati Kriste Pajk trebalo bi u srijedu da se pojave pred sudom u Nešvilu, a planirano je i njihovo obraćanje medijima ispred zgrade suda.

Oni su ponovo pozvali guvernera Bila Lija da iskoristi svoja ovlašćenja i smrtnu kaznu preinači u kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Više od trećine pogubljenja imalo probleme

Prema podacima Informativnog centra za smrtnu kaznu, više od trećine pogubljenja izvršenih širom SAD tokom 2022. godine bilo je neuspješno ili praćeno ozbiljnim problemima.

Kod pogubljenja smrtonosnom injekcijom, poteškoće se najčešće javljaju pri uspostavljanju pouzdanog intravenskog pristupa, odnosno pronalaženju odgovarajuće vene, mada se konkretni uzroci razlikuju od slučaja do slučaja.

U svim ranijim neuspješnim slučajevima koje je centar dokumentovao, problem je nastao prije nego što su smrtonosni ljekovi mogli da budu ubrizgani.

Posljednji zabilježeni neuspješni pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom dogodio se ranije ove godine, takođe u Tenesiju.

Pogubljenje Tonija Karutersa, osuđenog zbog otmice i ubistva troje ljudi 1994. godine, odloženo je u maju nakon što zatvorsko osoblje nije uspjelo da pronađe venu za ubrizgavanje smrtonosne injekcije. Guverner mu je potom odobrio odlaganje izvršenja kazne za godinu dana.