Krista Pajk, osuđenica na smrt koja je preživjela dvije doze smrtonosne injekcije, pokušala je 2001. godine da ubije drugu zatvorenicu davljenjem pertlom, a za taj napad osuđena je 2004.

Izvor: Tennessee Department of Correction

Krista Pajk, osuđena na smrt zbog brutalnog ubistva, pokušala je da počini još jedno ubistvo dok je bila u zatvoru. Pajk se i dalje nalazi u bolnici nakon što je preživjela dvije doze smrtonosne injekcije. Zbog pokušaja ubistva druge zatvorenice, koji se dogodio 2001. godine, proglašena je krivom 2004.

Ova 50-godišnjakinja nakon neuspjelog pokušaja pogubljenja ne može samostalno da diše. Da je smrtna kazna izvršena, bila bi prva žena pogubljena u Tenesiju za više od 200 godina.

Osuđena na smrt zbog ubistva djevojke

Pajk je 1996. godine osuđena na smrt zbog brutalnog ubistva 19-godišnje Kolin Slemer.

Zločin je počinila sa tadašnjim dečkom Tadarilom Šipom, za kojeg je tvrdila da Slemer pokušava da joj ga preotme.

Tijelo ubijene djevojke bilo je toliko pretučeno i unakaženo, sa urezanim satanističkim pentagramima, da je u prvi mah zamijenjeno za leš životinje.

Pajk nikada nije poricala da je ubila Slemer, ali je za sebe rekla da je u vrijeme zločina bila "mentalno bolesna 18-godišnja klinka".

Od presude 1996. godine nalazi se na odjeljenju za osuđene na smrt u zatvorskom centru "Debra K. Džonson" u Nešvilu.

Izvor: AP/WBIR-TV

Zatvorenicu davila pertlom

Dok je bila u zatvoru, Pajk je 2001. godine pokušala da ubije zatvorenicu Patrišu Džouns tako što ju je davila pertlom.

Za pokušaj ubistva prvog stepena osuđena je 2004. godine.

San navodi i da su dvojica muškaraca uhapšena zbog plana da joj pomognu da pobjegne iz zatvora.

"Osujetili smo ga u početnoj fazi. Bilo bi gotovo nemoguće sprovesti ga", rekla je tada Kristin Helm, portparolka istražnog biroa.

Bivši zatvorski čuvar Džastin Heflin optužen je za učešće u osujećenom pokušaju bjekstva, a optužen je i tadašnji dečko Pajkove Donald Kohut.

Advokati ukazivali na traumatično djetinjstvo

Tokom prethodnih nedelja advokati Pajkove pokušavali su da zaustave pogubljenje, tvrdeći da se njen zločin ne može posmatrati odvojeno od traumatičnog detinjstva.

Njen pravni tim ranije je od guvernera zatražio da smrtnu kaznu preinači u doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta.

U zahtjevu su ukazali na dokaze da je njena majka tokom trudnoće mnogo pila, što je, prema njihovim navodima, narušilo razvoj mozga Pajkove i njenu sposobnost da kontroliše impulse, prenio je britanski San.

Zahtjev za pomilovanje dokumentuje nasilje, zanemarivanje i s*ksualno zlostavljanje tokom djetinjstva, uključujući silovanja kada je imala 11 i 17 godina.

Advokati tvrde da današnja Krista Pajk više nije nestabilna tinejdžerka iz 1995. godine.

"Vremenom i uz liječenje, Krista je postala promišljena žena koja duboko žali zbog svog zločina", naveli su nedavno.

Bez svijesti i na respiratoru

Neuspjeli pokušaj pogubljenja otvorio je složena pravna pitanja o tome da li Tenesi može ponovo da pokuša da izvrši smrtnu kaznu nad njom.

Prema sudskom podnesku, Pajk je u četvrtak uveče i dalje bila u kritičnom stanju, "intubirana, na respiratoru i bez svijesti".

Bolničko osoblje nastoji da joj spase život i ukloni smrtonosni lijek iz njenog organizma.

Ruke su joj i dalje opečene, prekrivene plikovima i otečene, nakon što je, prema tvrdnjama njenih advokata, najmanje sedam puta ubodena iglama.

Advokati su mjesecima prije zakazanog pogubljenja upozoravali na moguće probleme sa smrtonosnom injekcijom. Navodili su da Pajk ima sitne vene i poremećaj krvi koji bi mogao da oteža postavljanje intravenske infuzije.

Moguć novi pokušaj pogubljenja?

Šta će se dalje dogoditi ostaje neizvjesno. Doktor Džoel Zivot, medicinski savjetnik njenog pravnog tima, rekao je za San da postoje situacije u kojima je zatvorenik previše bolestan da bi bio pogubljen.

Prema njegovim riječima, ako zdravlje Pajkove nikada ne bude moglo da se popravi do mjere u kojoj bi novo pogubljenje bilo moguće, možda se neće suočiti sa novim pokušajem izvršenja kazne.

Međutim, ako se dovoljno oporavi, postoji mogućnost da država ponovo pokuša da je pogubi, rekao je Zivot.

Guverner Tenesija Bil Li obustavio je preostala pogubljenja zakazana za 2026. godinu nakon neuspjelog pokušaja izvršenja smrtne kazne nad Pajkovom. Zatražio je i reviziju državnih procedura za pogubljenja.