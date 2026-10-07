Napadi Huta pogodili su aerodrome u Abhi i Rijadu, dok su saudijske snage uzvratile udarom na lansirnu platformu u Sani. Sukob ulazi u novu fazu eskalacije, uz sve veći rizik po civilnu infrastrukturu.

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Tri osobe su poginule, a 36 ih je povrijeđeno u odvojenim napadima jemenskih Huta na dva međunarodna aerodroma u Saudijskoj Arabiji, saopštila je Opšta uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije (GACA).

Meta napada bili su Međunarodni aerodrom Abha i Međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu. U napadu na aerodrom Abha poginule su dvije osobe, državljani Maroka i Alžira, dok je 28 osoba povrijeđeno.

Među povrijeđenima su i dva saudijska državljanina, kao i državljani Bangladeša i Filipina. Prema navodima vlasti, zadobili su povrede različite težine.

Houthis have attacked two international airports and an oil refinery facilities in Saudi Arabia, killing and injuring dozens! https://t.co/GlnwUYJK2e — Ashok Swain (@ashoswai)October 7, 2026

Na aerodromu Kralj Halid u Rijadu poginuo je državljanin Sudana, dok je još osam osoba povrijeđeno. Među njima je bilo pet saudijskih, dva egipatska i jedan pakistanski državljanin. Svi povrijeđeni odmah su prevezeni u bolnice, saopštila je GACA.

U napadima je pričinjena i materijalna šteta na objektima aerodroma. Saudijske vlasti nastavile su koordinaciju sa bezbjednosnim službama kako bi procijenile razmjere štete i preduzele neophodne mjere za zaštitu putnika i zaposlenih.

Odgovornost za napade preuzeli su jemenski Huti. Njihov vojni portparol Jahja Sari izjavio je u srijedu da je grupa izvela napade na oba aerodroma.

Reportedly multiple missiles have hit sites across Riyadh, Saudi Arabia (sunni) within the last 24 hours.Houthis (shia) claimed responsibility and stated they hit Riyadh’s international airport, an Aramco oil refinery and several other important sites in Saudi Arabia.Monitor the situation accordingly...#GCCC #war #iran #israel #saudiarabia #riyadh #yemen #houthi #shia #islam #sunni #oil #gasprices — Mrgunsngear (@Mrgunsngear)October 6, 2026

Eskalacija sukoba

Prema njegovim navodima, aerodrom Kralj Halid u Rijadu bio je meta napada dronovima, dok su na aerodrom Abha ispaljene balističke rakete, uz istovremenu upotrebu dronova.

Nakon napada, koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je da je u jemenskoj prijestonici Sani uništila platformu za lansiranje balističkih projektila. Portparol koalicije Turkija al-Maliki rekao je da je platforma pogođena tokom priprema za, kako je naveo, neposredan napad na Saudijsku Arabiju.

Napadi su uslijedili u periodu nove eskalacije sukoba između Huta i koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja od marta 2015. godine vojno podržava međunarodno priznatu jemensku vladu u borbi protiv Huta.

Najnoviji napadi dodatno su produbili tenzije između suprotstavljenih strana i ponovo otvorili pitanje bezbjednosti civilne vazduhoplovne infrastrukture u Saudijskoj Arabiji.