Osuđenica na smrt Krista Pajk odbila je svoj poslednji obrok prije pogubljenja i zatražila da se predviđenih 20 dolara iskoristi za kupovinu hrane za beskućnike.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Krista Pajk, osuđenica na smrt, odbila je poslednji obrok pre dvostrukog neuspjelog pokušaja pogubljenja smrtonosnom injekcijom. Zatražila je da se novac predviđen za obrok, u iznosu od 20 dolara, iskoristi za kupovinu obroka za beskućnike.

Postupak izvršenja smrtne kazne nije tekao po planu. Iako je primila dvije smrtonosne injekcije, Pajkova se požalila na bol u ruci, a zatim je izgubila svijest i počela da hrče. Odmah je prevezena u lokalnu bolnicu, gdje se, prema riječima njenih advokata, i dalje nalazi bez svijesti i priključena je na respirator.

Guverner zaustavio pogubljenja

Guverner Tenesija Bil Li nakon incidenta je zaustavio jedino preostalo pogubljenje zakazano za ovu godinu, iako je ranije odbio žalbu Pajkove za pomilovanje. Naložio je da nezavisna istraga utvrdi šta je tačno pošlo po zlu tokom procedure.

Preživljavanje Kriste Pajk vjerovatno je posledica retkog poremećaja krvi. Dr Džoel Zivot, ljekar koji ju je pregledao, rekao je da Pajkova boluje od trombocitoze, prenio je Njujork tajms.

Zbog te bolesti, pojasnio je, njeni trombociti mogli su da stvore ugrušak. Taj ugrušak je potom spriječio širenje smrtonosnog lijeka, pentobarbitala, kroz organizam i tako spriječio smrt.