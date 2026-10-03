Dok iz Moskve stižu oštra upozorenja NATO-u o upotrebi nuklearnog oružja, Vladimir Putin nadgledao je masovne vojne vežbe na Uralu sa kineskim i savezničkim trupama.

Izvor: Printscreen/Youtube/New York Post

Ruski predsjednik Vladimir Putin juče je prisustvovao vojnoj vežbi u planinama Urala, u kojoj učestvuju jedinice iz Kine i nekoliko drugih zemalja. Putin je posejtio vojni poligon u Čeljabinskoj oblasti kako bi posmatrao završnu fazu vježbe "Centar-2026".

Vježba je održana zajedno sa vežbom "Interakcija-2026", koju sprovode članice Organizacije ugovora o kolektivnoj bezbijednosti (ODKB), bezbjednosnog saveza nekoliko bivših sovjetskih država u kom dominira Moskva. Putin je rekao da u vježbi "Centar-2026" učestvuje 47.000 vojnika koji uvežbavaju odbijanje napada na 11 poligona i na Kaspijskom moru.

Vježba je počela u ponedeljak i traje do danas. Putin upozorio da neće oklevati da upotrebi nuklearno oružje za odbranu Kalinjingrada.

"Oko 6.000 vojnika iz Rusije i drugih zemalja učestvovalo je u završnoj fazi na poligonu Čebarkuljski", rekao je Putin.

Dodao je da su kao posmatrači učestvovale delegacije iz 55 zemalja. Prema izvještajima ruskih medija, u vježbi učestvuju vojne jedinice iz Belorusije, Kirgistana i Tadžikistana, kao i vojnici iz Kine, Mongolije i Pakistana.

Tokom posjete Putin je razgledao razno naoružanje, uključujući nove bespilotne letjelice "Geran" sa mlaznim pogonom, koje ruska vojska koristi u napadima na Ukrajinu.

Putinova posjeta usledila je dan nakon što je Rusija upozorila NATO da neće oklevati da upotrebi nuklearno oružje za odbranu Kalinjingrada, ako bilo koja članica vojnog saveza pokuša da odseče tu rusku eksklavu na zapadu zemlje od ostatka Rusije.