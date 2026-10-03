Prema navodima policije, J.V. je jutros u dvorištu porodične kuće, upotrebom noža, majci zadao ubod u predjelu vrata.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi uhapsili su J.V. zbog sumnje da je pokušao da ubije svoju majku, saopšteno je iz Uprave policije.

Prema navodima policije, J.V. je jutros u dvorištu porodične kuće, upotrebom noža, majci zadao ubod u predjelu vrata.

Nakon događaja, osumnjičeni je oko 9.30 časova sam došao u prostorije policije i prijavio se.

„Policijski službenici su odmah preduzeli sve potrebne mjere i radnje“, navodi se u saopštenju.

Povrijeđena žena je zbrinuta i prevezena u bolnicu, gdje je hospitalizovana.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je, nakon sagledavanja svih činjenica, ocijenio da u radnjama J.V. postoje elementi krivičnog djela ubistvo u pokušaju i naložio njegovo hapšenje.

„Osumnjičeni J.V. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo“, saopšteno je iz policije.

Od J.V. je, kako je navedeno, uzeta izjava na zapisnik o okolnostima događaja.