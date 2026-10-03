Prema navodima policije, J.V. je jutros u dvorištu porodične kuće, upotrebom noža, majci zadao ubod u predjelu vrata.
Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi uhapsili su J.V. zbog sumnje da je pokušao da ubije svoju majku, saopšteno je iz Uprave policije.
Prema navodima policije, J.V. je jutros u dvorištu porodične kuće, upotrebom noža, majci zadao ubod u predjelu vrata.
Nakon događaja, osumnjičeni je oko 9.30 časova sam došao u prostorije policije i prijavio se.
„Policijski službenici su odmah preduzeli sve potrebne mjere i radnje“, navodi se u saopštenju.
Povrijeđena žena je zbrinuta i prevezena u bolnicu, gdje je hospitalizovana.
O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je, nakon sagledavanja svih činjenica, ocijenio da u radnjama J.V. postoje elementi krivičnog djela ubistvo u pokušaju i naložio njegovo hapšenje.
„Osumnjičeni J.V. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo“, saopšteno je iz policije.
Od J.V. je, kako je navedeno, uzeta izjava na zapisnik o okolnostima događaja.