Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su od 2024. do 2026. godine oštećenom davali novac na zajam, pri čemu su, kako se sumnja, ugovarali nesrazmjernu imovinsku korist za sebe.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Ulcinju podiglo je optužnicu protiv Ulcinjana N.D., G.D. i S.B., zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zelenašenje, na štetu jedne osobe, prenosi CdM.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su od 2024. do 2026. godine oštećenom davali novac na zajam, pri čemu su, kako se sumnja, ugovarali nesrazmjernu imovinsku korist za sebe.

„Oni se sumnjiče da su navedeno krivično djelo izvršili na način što su oštećenom u periodu od 2024. do 2026. godine davali novac na zajam ugovarajući pri tom za sebe nesrazmjernu imovinsku korist“, saopšteno je iz ODT Ulcinj.