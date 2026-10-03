Muškarac u Beogradu pijan napao očuha i majku - prijetio ubistvom očuhu i da će baciti bombu na kuću, dok je majci naneo lakše tjelesne povrede.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Beogradu je u četvrtak 1. oktobra uhapšen muškarac N.C. (43) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo Nasilje u porodici. Kako saznaje "Telegraf", on je bio u alkoholisanom stanju u porodičnoj kući u Kaluđerici u Beogradu kada je prvo verbalno napao svog očuha, a potom je nakon prijetnji da će ga ubiti i baciti bombu na kuću, napao svoju majku M.S. (61).

Majci je zadao više udaraca rukama i papučom po glavi i tijelu. Ženi su konstatovane lake tjelesne povrede.

Policija je reagovala nakon prijave i uhapsila ga je na licu mjesta. Utvrđeno je da je imao čak 2,5 promila alkohola u krvi.

Zasad nisu poznate sve okolnosti slučaja. Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.