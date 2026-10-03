Da krv nije voda, dokazao je i sin Marije Šerifović koji se latio mikrofona pa pozdravio svoju "publiku".

Izvor: Instagram printscreen

Marija Šerifović još jednom je raznježila svoje pratioce simpatičnim trenutkom iz porodičnog života. Ona često deli trenutke sa svojim sinom, a na ovo sada nije ostala imuna.

Mali Mario pokupio je sve simpatije na društvenim mrežama nakon što je pjevačica podelila simpatičan video u kojem njen nasljednik glumi jpevača, tačnije majku.

Vidi opis Sin Marije Šerifović raspametio sve imitacijom: Latio se mikrofona, pa izimitirao mamu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printsceen/ serifovic Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printsceen/ serifovic Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printsceen/ serifovic Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printsceen/ serifovic Br. slika: 7 7 / 7

"Dobro veče Beograde!"

Marija je ovekovječila trenutak kako njen sin izlazi na scenu, a potom se obratio publici na način koji je očigledno preuzeo upravo od svoje mame.

- Dobro veče, Beograde - rekao je Mario, a Marija je njegov nastup odmah podijelila sa pratiocima na društvenim mrežama. Snimak je za kratko vrijeme privukao veliku pažnju i izmamio brojne simpatične reakcije.

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Vidi opis Sin Marije Šerifović raspametio sve imitacijom: Latio se mikrofona, pa izimitirao mamu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / serifovic Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / serifovic Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen / serifovic Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen / serifovic Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / serifovic Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen / serifovic Br. slika: 6 6 / 6 AD

Marija o tome kako joj je roditeljstvo promijenilo život

Marija je ranije govorila o tome koliko je majčinstvo promijenilo njen pogled na život, ali i na koji način pokušava da uskladi brojne poslovne obaveze sa vremenom koje provodi sa sinom.

- Mislim da su svi roditelji svjesni da u trenutku kada postajete odgovorni za jedan novi život, bude promjenjena cjelokupna perspektiva u životu. Od načina na koji organizujete dan, ili posao, pa sve do nekih velikih životnih poteza. A što se tiče "emotivne strane moje ličnosti" – tu ste u pravu, ona je i ranije bila rezervisana samo za odabrane, a sada je u najvećoj meri rezervisana za Marija. U poslednje dvije i po godine se trudim da svoj posao i svoje obaveze organizujem tako da što više vremena provodim sa njim, ali i da ne zapostavim i posao i prijatelje i sve ono što, takođe, ispunjava moj život. Pored mene, Verice i mnogo naših prijatelja - mislim da činim najbolje što mogu da Mario odrasta u srećnoj i zdravoj okolini. Sad je u fazi potpune opčinjenosti Spajdermenom, a tu ima toliko pitanja na koje se snalazim da odgovorim. Ali on je još mali, pa vjerujem da neka teža pitanja tek dolaze na red - rekla je.

(Telegraf / MONDO)