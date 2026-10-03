Sin Marije Šerifović raspametio sve imitacijom: Latio se mikrofona, pa izimitirao mamu

Da krv nije voda, dokazao je i sin Marije Šerifović koji se latio mikrofona pa pozdravio svoju "publiku".
Marija Šerifović još jednom je raznježila svoje pratioce simpatičnim trenutkom iz porodičnog života. Ona često deli trenutke sa svojim sinom, a na ovo sada nije ostala imuna.
Mali Mario pokupio je sve simpatije na društvenim mrežama nakon što je pjevačica podelila simpatičan video u kojem njen nasljednik glumi jpevača, tačnije majku.
"Dobro veče Beograde!"
Marija je ovekovječila trenutak kako njen sin izlazi na scenu, a potom se obratio publici na način koji je očigledno preuzeo upravo od svoje mame.
- Dobro veče, Beograde - rekao je Mario, a Marija je njegov nastup odmah podijelila sa pratiocima na društvenim mrežama. Snimak je za kratko vrijeme privukao veliku pažnju i izmamio brojne simpatične reakcije.
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Marija o tome kako joj je roditeljstvo promijenilo život
Marija je ranije govorila o tome koliko je majčinstvo promijenilo njen pogled na život, ali i na koji način pokušava da uskladi brojne poslovne obaveze sa vremenom koje provodi sa sinom.
- Mislim da su svi roditelji svjesni da u trenutku kada postajete odgovorni za jedan novi život, bude promjenjena cjelokupna perspektiva u životu. Od načina na koji organizujete dan, ili posao, pa sve do nekih velikih životnih poteza. A što se tiče "emotivne strane moje ličnosti" – tu ste u pravu, ona je i ranije bila rezervisana samo za odabrane, a sada je u najvećoj meri rezervisana za Marija. U poslednje dvije i po godine se trudim da svoj posao i svoje obaveze organizujem tako da što više vremena provodim sa njim, ali i da ne zapostavim i posao i prijatelje i sve ono što, takođe, ispunjava moj život. Pored mene, Verice i mnogo naših prijatelja - mislim da činim najbolje što mogu da Mario odrasta u srećnoj i zdravoj okolini. Sad je u fazi potpune opčinjenosti Spajdermenom, a tu ima toliko pitanja na koje se snalazim da odgovorim. Ali on je još mali, pa vjerujem da neka teža pitanja tek dolaze na red - rekla je.
(Telegraf / MONDO)