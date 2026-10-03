Zatvorenik je tokom transporta vozom na ruskom Sjevernom Kavkazu napao stražara, oteo mu službeni pištolj i otvorio vatru, pri čemu je jedan pripadnik zatvorske službe ubijen, a trojica su ranjena.

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Incident se dogodio u vozu na relaciji Vladikavkaz-Adler, kojim su zatvorenici prevoženi pod pratnjom pripadnika FSIN-a, saopštio je ruski Istražni komitet.

Prema navodima FSIN-a, tokom prolaska voza u blizini stanice Murtazovo, jedan zatvorenik napao je stražara dok su ga sprovodili do toaleta i uspio da mu otme službeno vatreno oružje.

Zatvorenik je potom iz ukradenog pištolja ispalio više hitaca na pripadnike zatvorske službe.

U napadu je jedan pripadnik FSIN-a ubijen, dok su trojica ranjena. Prema navodima izvora iz policije za TASS, jedan od ranjenih nalazi se u teškom stanju, dok je stanje druge dvojice ocijenjeno kao srednje teško.

Ostali pripadnici pratnje potom su ubili napadača, prenio je TASS.

Izvori iz ruskih organa reda naveli su da je napadač ranije bio osuđen za teška krivična djela. U incidentu nije bilo stradalih civila.

FSIN je posebno demantovao medijske navode da je u vozu izbila pobuna zatvorenika i saopštio da je situacija pod kontrolom.

Na mjestu incidenta nalaze se policajci i forenzičari koji utvrđuju sve okolnosti napada.

Ruski Istražni komitet pokrenuo je krivični postupak po tri člana Krivičnog zakonika, koji se odnose na krađu vatrenog oružja, ometanje rada kazneno-popravne ustanove uz primjenu nasilja opasnog po život i pokušaj ubistva pripadnika organa reda.

Tužilaštvo Kabardino-Balkarije nadzire istragu, dok je FSIN pokrenuo internu provjeru i najavio pomoć porodici ubijenog pripadnika, kao i trojici povrijeđenih.