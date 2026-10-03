Ukrajinske snage pokušale su da probiju obruč kod Volčanska, ali su naišle na žestok otpor ruskih trupa, tvrde izvori iz Moskve.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Ruske snage navodno su spriječile pokušaj ukrajinskih jedinica da spolja probiju obruč kod Volčanska u Harkovskoj oblasti, saopštio je izvor iz ruskih bezbjednosnih struktura za RIA Novosti.

Prema navodima ruskog izvora, ukrajinske snage pokušale su da probiju liniju obruča angažovanjem dve borbene grupe, ukupne jačine do jednog voda, uz podršku dva borbena oklopna vozila.

"Protivnik je pokušao da probije obruč sa spoljne strane. Za to je angažovao dvije borbene grupe jačine do jednog voda na dva borbena oklopna vozila", rekao je sagovornik ruske agencije.

Kako tvrdi isti izvor, jedno ukrajinsko oklopno vozilo uništeno je dejstvom ruskih dronova, dok je drugo naletjelo na minu.

RIA Novosti navodi, pozivajući se na ruske bezbjednosne strukture, da su se preživjeli ukrajinski vojnici nakon toga povukli u šumske pojaseve, gdje su kasnije, prema tvrdnjama ruske strane, ubijeni.

Ruska agencija podsjeća da Moskva tvrdi da su njene snage početkom septembra opkolile oko 1.700 ukrajinskih vojnika u Harkovskoj oblasti. Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane koje prenosi RIA Novosti, ruske jedinice su tokom jedne nedelje na tom području navodno ubile više od 265 ukrajinskih vojnika i uništile devet borbenih oklopnih vozila, šest automobila, pet kvadova i tri kopnena robotska sistema.

Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je izjavio da područje koje Moskva opisuje kao "kotao" obuhvata oko 460 kvadratnih kilometara i 27 naseljenih mjesta. Prema njegovim riječima, zauzimanje tog područja omogućilo bi ruskim snagama da liniju borbenog kontakta udalje najmanje 20 kilometara od pograničnih djelova Belgorodske oblasti.

Navodi ruske strane o stanju na terenu i gubicima ukrajinskih snaga nisu nezavisno potvrđeni.