Radojka Rada Jovanović i Milan Popov otkrivaju emotivnu priču, ali sumnja u trudnoću menja sve

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Radojka Rada Jovanović i Milan Popov su sa ponosom govorili o svojoj ljubavi u "Eliti 10", često naglašavajući da među njima postoji iskrena i čista emocija, kakva se, kako su tada tvrdili, retko viđa u rijalitiju. Njihovi razgovori, bliskost i brojna obećanja publici su davali utisak da je pred njima ozbiljna ljubavna priča, međutim, svega mjesec dana kasnije situacija se potpuno promijenila.

Ono što je usledilo tokom sinoćnje emisije "Pitanja novinara" potpuno je promijenilo tok priče

Vidi opis "Sama je svoje izabrala": Prvo oglašavanje oca Rade Jovanović nakon što je posumnjala da je trudna sa Stojinim sinom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pinkove zvezde printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Pinkove zvezde printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Pinkove zvezde printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Pinkove zvezde printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Pinkove zvezde printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Pinkove zvezde printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kako je Rada navela, ciklus joj kasni već dvanaest dana, zbog čega postoji mogućnost da je u drugom stanju. Njeno priznanje momentalno je privuklo pažnju svih učesnika.

Zbog svega što se dogodilo, mediji su kontaktirali Radojkinog oca, želeći da sazna kako porodica gleda na novonastalu situaciju i mogućnost da njegova ćerka bude u drugom stanju.

"Ja sam to znao od momenta kad su ušli u odnos da od toga nema ništa. Ne znam šta da kažem, dok se ne potvrdi da li je u drugom srtnju. Što se tiče odnosa njihovog, ništa ni lijepo, ni ružno nemam da kažem. Ona je punoljetna djevojka, sama je svoje izabrala, ali dok se ne utvrdi da li je trudna, nemam komentar na ovu njenu potencijalnu trudnoću", bio je jasan Radojkin otac.

Izvor: Pink.rs / MONDO