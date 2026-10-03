Prilikom odmjeravanja kazne, sud je, između ostalog, cijenio i okolnost da se oštećena nije pridružila krivičnom gonjenju optuženog.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Trideset petogodišnji Mojkovčanin osuđen je na jedinstvenu kaznu od godinu i pet mjeseci zatvora zbog silovanja emotivne partnerke, nasilja u porodici i protivpravnog lišenja slobode, piše Pobjeda.

Presudu je juče izrekao sudija Višeg suda u Podgorici Dragan Babović. Za krivično djelo silovanja optuženom je izrečena kazna od godinu dana zatvora, dok je za nasilje u porodici osuđen na četiri mjeseca, a za protivpravno lišenje slobode na tri mjeseca zatvora.

Nakon objedinjavanja kazni, sud mu je izrekao jedinstvenu kaznu u trajanju od godinu i pet mjeseci.

Prema navodima presude, krivična djela počinjena su prema njegovoj emotivnoj partnerki u novembru 2024. godine, na području Mojkovca.

Prilikom odmjeravanja kazne, sud je, između ostalog, cijenio i okolnost da se oštećena nije pridružila krivičnom gonjenju optuženog.