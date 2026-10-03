Avion koji je nestao iznad Atlantika se srušio u okean.

Izvor: Profimedia

Avion sa šest osoba koji je nestao iznad Atlantskog okeana se, prema nezvaničnim informacijama, srušio u Atlantski okean, piše britanski "San". U avionu "Gulf stream G100" je bilo šest osoba koji je letio sa Bermudskih ostrva ka Bostonu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Avion je prije pada u okean izgubio kontakt tokom leta nakon čega je odmah pokrenuta potraga za nestalom letjelicom. U avionu je u trenutku nestanka bilo šest osoba.

BREAKING: Gulfstream G100 with 6 persons on board has reportedly crashed into the Atlantic while flying from Bermuda to Bostonpic.twitter.com/gHZI5Sq2vc — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk)October 3, 2026

Avion je nestao danas u ranim jutarnjim časovima po lokalnom vremenu. Potraga za nestalom letjelicom fokusirana je na područje kod obale Nantaketa u Masačusetsu u Sjedinjenim Državama. Američka obalska straža je potvrdila da je uključena u potragu i da su aktivirane i vazdušne i kopnene jedinice.

Zasad nema zvanično potvrđenih informacija da se avion zaista srušio. Nadležne službe su i dalje na terenu i vrše potragu za nestalom letjelicom.