U dokumentu Ministarstva javnih radova navodi se da je UIKS dostavio programsku osnovu za izradu idejnog i glavnog projekta istražnog zatvora, kapaciteta 216 mjesta.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Iz Vlade su saopštili da će realizacijom projekta novog istražnog zatvora u Spužu biti unaprijeđeni smještajni kapaciteti i uslovi za lica u pritvoru, uz stvaranje uslova za dostizanje odgovarajućih evropskih standarda i postupanje u skladu sa preporukama Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja (CPT).

U dokumentu Ministarstva javnih radova navodi se da je UIKS dostavio programsku osnovu za izradu idejnog i glavnog projekta istražnog zatvora, kapaciteta 216 mjesta.

"Dostavljeni zadatak definiše funkcionalne, bezbjednosne, zdravstvene, sanitarne i tehničke zahtjeve objekta, kao i organizaciju smještaja i kretanja korisnika.​ Kapacitet 216 pritvorskih mjesta; standard ličnog prostora; razdvajanje kategorija korisnika; smještajni i prijemni blokovi; prostori za boravak van ćelije i šetnju; posjete i komunikacija sa braniocima; zdravstveni i psihološki blok; administracija i prostori za zaposlene; sistemi tehničke i fizičke zaštite; protivpožarna zaštita, instalacije, pristupačnost i funkcionalno razdvajanje tokova", piše u dokumentu.

Kako se dalje navodi,​ kroz izmjene i dopune planske dokumentacije, koje su u toku, treba stvoriti planske preduslove za izgradnju istražnog zatvora, a nakon usvajanja planskog dokumenta potvrditi lokaciju parcele i pravni osnov za građenje.

Predlaže se realizacija po modelu "projektuj i izgradi", tako da se jednim ugovorom obuhvate izrada idejnog rješenja, izrada glavnog projekta i izvođenje radova, dok se revizija tehničke dokumentacije i stručni nadzor obezbjeđuju kao nezavisne usluge.

"Predlaže se da Ministarstvo finansija, u koordinaciji sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom javnih radova, razmotri mogućnost finansiranja i realizacije projekta kroz postojeću budžetsku aktivnost 12 024 K01 003 – Izgradnja objekta za potrebe UIKS-a u Mojkovcu, uz odgovarajuću izmjenu naziva i sadržaja budžetske pozicije", navodi se u dokumentu.