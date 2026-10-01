Guverner Tenesija Bil Li obustavio je pogubljenja do 2026. godine nakon što je Krista Pajk preživjela smrtonosne injekcije.

Izvor: Tennessee Department of Correction

Guverner Tenesija Bil Li obustavio je pogubljenja do kraja 2026. godine nakon što je Krista Pajk preživjela dvije smrtonosne injekcije u srijedu, 30. septembra.

Nakon što su zvaničnici ubrizgali dvije doze smrtonosnog lijeka, Pajk (50) je bila živa i čulo se kako hrče, te je vozilom hitne pomoći prevezena iz zatvora u bolnicu, rekli su njeni advokati, a prenijeli Asošijeted pres i filijala NBC-ja WSMV.

Guverner Li je u saopštenju naveo da je naložio "sveobuhvatnu nezavisnu reviziju kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo" i obustavio sva pogubljenja u toj državi planirana za 2026. godinu, piše People.

"Izvršenje zakonski izrečene kazne jedna je od najozbiljnijih odgovornosti države, a građani Tenesija očekuju da to bude urađeno na način koji nije samo zakonit i ustavni, već i djelotvoran", izjavio je on, kako prenosi AP.

Pajk je osuđena na smrt zbog ubistva svoje školske drugarice, 19-godišnje Kolin Slemor, 1995. godine, kada je imala 18 godina.

Ona je, zajedno sa svojim tadašnjim dečkom Tadarilom Šipom i njihovom prijateljicom Šadolom Peterson, namamila Slemorovu u šumoviti dio poljoprivrednog kampusa Univerziteta u Tenesiju 12. januara 1995. godine. Pajk, koja je sledeće godine osuđena za ubistvo i zavjeru radi izvršenja ubistva, bila je jedina optužena osuđena na smrtnu kaznu.

Priznala je svoju ulogu u ubistvu Slemorove, ali su njeni advokati tvrdili da bi umjesto toga trebalo da provede ostatak života u zatvoru, uzimajući u obzir njene godine u vrijeme ubistva, kao i mentalnu bolest i istoriju teškog seksualnog zlostavljanja.

Pajk, čije je pogubljenje bilo zakazano za 10 časova ujutru po lokalnom vremenu u srijedu, bila bi prva žena pogubljena u Tenesiju posle više od 200 godina. Takođe bi bila jedina osoba koju je država pogubila u modernoj eri za zločin počinjen u 18. godini života.

Oko sat vremena prije nego što je trebalo da primi smrtonosnu injekciju, federalni apelacioni sud je obustavio njeno pogubljenje. Nekoliko sati kasnije, Vrhovni sud SAD je ukinuo tu obustavu na zahtjev Tenesija, omogućivši državi da nastavi sa procedurom.

Medijski svjedoci rekli su da su zvaničnici podigli zavese komore za pogubljenje u 19:27, više od devet sati nakon zakazanog vremena, prikazujući je vezanu za nosila, prenosi AP.

"Napustiću ovaj svijet onako kako sam provela većinu svog života, a to je u ljubavi", rekla je ona, opisujući da je u miru sa sobom.

U 20:26, svjedoci su naveli da je primijenjena druga doza pentobarbitala, ali se hrkanje i dalje čulo sve dok mikrofon nije isključen u 20:53, kada je objavljeno da se medijski svjedoci isprate napolje.

Advokati Kriste Pajk podnijeli su hitan zahtjev Vrhovnom sudu Tenesija kasno u srijedu, pozivajući na hitno zaustavljanje pogubljenja, prenio je AP. Tvrdili su da je ona u "nepotrebnoj agoniji" i da se krši njeno pravo da ne bude izložena okrutnom i neuobičajenom kažnjavanju.

Sa svoje strane, Odjeljenje za zatvorske sankcije Tenesija navelo je u saopštenju da je "slijedilo svaki korak zakonitog, utvrđenog protokola države za pogubljenje, koji je odobrila kancelarija državnog tužioca".

Dodaje se da je smrtonosna hemikalija "dosledno bila djelotvorna" i da "protokol ne dozvoljava dodatne procedure osim onih koje su sprovedene večeras", čime je potvrđeno da je Pajkova prebačena u spoljnu medicinsku ustanovu.

(MONDO)