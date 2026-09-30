Nakon više od 30 godina u ćeliji smrti, Krista Pajk danas prima smrtonosnu injekciju zbog zvjerskog ubistva suparnice.

Izvor: Tennessee Department of Correction

Za danas je zakazano pogubljenje Kriste Pajk (50), prve žene koja će, ukoliko presuda bude izvršena smrtonosnom injekcijom, biti pogubljena u saveznoj državi Tenesi posle više od 200 godina. Pajkova je duže od tri decenije provela u posebnom režimu za osuđenike na smrt, a njena sudbina je rijetkost i u modernoj istoriji Sjedinjenih Američkih Država – od 1970-ih godina do danas pogubljena su 1.663 muškarca i svega 18 žena.

Dok se vrijeme za izvršenje najstrože kazne ubrzano približava, njena odbrana i brojni aktivisti čine nadljudske napore u pokušaju da od guvernera izdejstvuju odlaganje ili pomilovanje. Na drugoj strani, porodica njene žrtve, umorna od decenijske agonije, zahtijeva da se konačno stavi tačka na ovaj slučaj i pravda sprovede u djelo.

Zločin koji je šokirao Ameriku: Pentagram i surovo ubistvo

Jezivi događaj koji je trajno uništio živote dvije porodice odigrao se 1995. godine u Noksvilu. Tada osamnaestogodišnja Krista Pajk, zajedno sa svojim maloljetnim dečkom Tadarilom Šipom (17) i još jednim saučesnikom, namamila je Kolin Slemer (19) u šumu pod lažnim izgovorom. Motiv je bio banalan – Pajkova je smatrala da Kolin pokušava da joj preotme dečka i da ju je uvrijedila.

U šumi se odigrao pravi horor. Kolin su brutalno pretukli, a zatim izboli do smrti. Najstravičniji detalj zločina bio je taj što je Pajkova svojoj žrtvi na grudima urezala pentagram. Svjedoci sa suđenja kasnije su ispričali kako se ona hvalila svojim zvjerstvom i drugima pokazivala komadić lobanje nesrećne djevojke.

Naredne godine, Pajkova je osuđena za teško ubistvo i zavjeru, postavši tako najmlađa žena osuđena na smrt u istoriji SAD. Njen dečko Šip, zbog činjenice da je bio maloljetan, izbjegao je smrtnu kaznu i osuđen je na doživotnu robiju.

Vidi opis Ovu ženu će danas pogubiti: Suparnici urezala pentagram i hvalila se komadom njene lobanje, a sada broji poslednje sate Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tennessee Department of Correction Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Tennessee Department of Correction Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Tennessee Department of Correction Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Tennessee Department of Correction Br. slika: 4 4 / 4

Zlostavljana od djetinjstva: Zahtjev za pomilovanje na 226 strana

Njen pravni tim nedavno je predao obiman zahtev za pomilovanje na čak 226 stranica guverneru Tenesija, Bilu Liju. Osnovni argument odbrane je činjenica da je Krista od najranijeg detinjstva bila žrtva ekstremnog seksualnog, psihičkog i fizičkog nasilja.

Forenzička psihološkinja dr Dajana Mekoj utvrdila je da su Kristu zlostavljali roditelji, partneri njene majke, pa čak i dečko njene bake dok je bila dijete. Pretrpjela je višestruka silovanja – prvo sa samo 11, a potom i sa 17 godina. Mreža njenih ožiljaka od batinanja u djetinjstvu i danas je vidljiva. U molbi se navodi primjer potpunog zanemarivanja institucija: Krista je kao djevojčica nacrtala čovjeka sa ogromnim polnim organom i demonskim licem kako bi odraslima skrenula pažnju na to šta joj se dešava, ali niko nije reagovao.

"Milost za Kristu": Apeli za doživotni zatvor

Inicijativa "Milost za Kristu", uz podršku brojnih organizacija, stručnjaka i eksperata Ujedinjenih nacija, traži da se kazna preinači u doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja. Tvrde da društvo ima priliku da ispravi decenijske propuste prema žrtvi dječjeg silovanja. Ipak, Vrhovni sud Tenesija odbio je odlaganje, smatrajući da nove dijagnoze ne bi bitno promijenile prvobitnu odluku porote.

Majka žrtve: "Samo želim da umre"

Za majku ubijene Kolin, Mej Martinez, decenije čekanja su nepodnošljiva agonija.

" Osjećala bih se bolje ako bi ona osjetila isti bol koji je osjetila Kolin. Srce mi se slama svakog dana. Samo želim da Krista umre da mogu to da okončam, da mogu da pustim moju ćerku da konačno ode na vječni počinak", poručila je neutešna majka.

Poslednja želja

Krista Pajk je preko svoje prijateljice, aktivistkinje Ešli Selars, poručila da ne želi da iko od njenih najmilijih prisustvuje pogubljenju kako bi ih poštedjela traume.

Takođe je podnijela zvaničan zahtjev da danas njome upravlja isključivo ženski tim zatvorskih čuvara. Obrazloženje je da bi, zbog činjenice da je cijelog života trpjela torturu od muškaraca, dodiri muških stražara pred pogubljenje kod nje izazvali strahovit napad panike i traume. Vlasti Tenesija su obećale da će pokušati da udovolje tom zahtjevu.

Sudbina Kriste Pajk sada leži u rukama guvernera Bila Lija, koji do sada nikada nije iskoristio pravo na pomilovanje.