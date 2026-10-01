"Studira dva fakulteta i radi": Proslavila se s dečkom u Zadruzi, sad progovorila o novom partneru

Anja Todorović ponovo srećna u ljubavi, otkrila čime se bavi novi dečko

Izvor: Instagram/todorovic_anja

Bivša rijaliti učesnica Anja Todorović proslavila je 27. rođendan, obučena u haljinu iz Diznijevog crtaća "Pepeljuga", a pored slavlja, iznenadila je javnost i vestima o novom dečku.

Anja je otkrila da njen novi partner studira dva fakulteta i radi, zbog čega je u poslednjem trenutku odložila svoj ulazak u Elitu 1.

"Ovo je moja mala bajka, a o parama neću da pričam. Imam 27 godina, ali se osjećam kao da imam 19 godina. Dosta sam novca i truda potrošila na sve ovo i da ovaj rođendan nadmaši prethodni. Sve sam sama finansirala i organizovala. Nisam spavala mjesec dana zbog svega ovoga, morala sam da radim mjesec dana za sve ovo, mjesec dana snimanja lajvova. Neću biti u ogromnom plusu, ali neću biti ni u minusu. Ja uglavnom dobijam poklone umjesto koverti, moji su gosti svi na nivou. Od dečka očekujem nešto posebno. Nisam se pomirila sa dečkom, imam novog dečka. Studira dva fakulteta, a pored toga i radi", rekla je Anja Todorović, pa nastavila:

"Dečko mi je poremetio planove da uđem u Elitu 10. Ja vjerujem u ljubav na prvi pogled, to se desilo slučajno. Možda uđem malo kasnije. Gotivim Lauru, ona se glupira kad popije, ali mi je zanimljiva", rekla je Anja.

"Već 7 godina živim od Instagrama i TikToka"

Tiktokerka je otvoreno progovorila o finansijama i zaradi od društvenih mreža, otkrivajući da se od toga živi izuzetno luksuzno:

"Već sedam godina živim isključivo od Instagrama i TikToka, radim reklame i snimam lajvove. Zarada zavisi od angažovanja – koliko radiš, toliko imaš. Kada sam bila najaktivnija i snimala svaki dan po sedam-osam sati kao puno radno vrijeme, moja mjesečna zarada imala je četiri nule, i to u eurima, a ne u dinarima", iskrena je Anja.

"Na TikToku sam dobijala i najveće giftove, poput 'univerzuma' koji koštaju 500 eura. Dešavalo se da mi jedna osoba pošalje jako, jako puno. Ipak, sa muškim gifterima nemam nikakav privatni kontakt van TikToka jer ne želim nikome da dajem lažne nade i nekoga zavlačim. Kontakte održavam samo sa ženskim osobama."

Anja je postala poznata javnosti kao učesnica Zadruge iz Arilja koja je ušla u kuću tadašnjim dečkom Cveletom.

Ovako je tada izgledala:

Vidi opis "Studira dva fakulteta i radi": Proslavila se s dečkom u Zadruzi, sad progovorila o novom partneru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/ RTV Pink Official Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/anjatodorovic11 Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/anjatodorovic11 Br. slika: 8 8 / 8



(Blic,MONDO)