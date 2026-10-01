Paf Didi stavljen u samicu: Skandalozni video kruži mrežama, djevojka mu slala vruće fotke, a čuvari donosili piće

Šon "Didi" Kombs prebačen je u samicu u zatvoru Fort Diks u Nju Džerziju, nakon što su u javnosti isplivali navodi o načinu na koji je navodno tretiran tokom boravka iza rešetaka.

Izvor: Youtube printscreen / Inside Edition

Prema pisanju TMZ-a, reper Paf Didi je izdvojen dok traje interna istraga povodom tvrdnji koje su prethodno objavili američki mediji.

Premještanje u samicu, kako se navodi, predstavlja mjeru koja se koristi dok zatvorski zvaničnici provjeravaju određene informacije.

Pažnju javnosti privukla su svjedočenja četvorice muškaraca koja je objavio NBC News. Oni tvrde da su bili smješteni u istoj zatvorskoj jedinici kao i Kombs i da su imali priliku da vide kako izgleda njegov svakodnevni život.

Prema njihovim tvrdnjama, pojedini zatvorenici spremali su reperu hranu po želji, obavljali različite poslove za njega i pružali mu masaže. Za te usluge, kako tvrde sagovornici, dobijali su novac.

"To nije nešto što se uobičajeno viđa u zatvoru. To su bogataške stvari", rekao je jedan od muškaraca.

Drugi sagovornik, koji tvrdi da je za Kombsa pripremao hranu, naveo je da mu je kuvao picu, piletinu sa karijem i empanade.

"Posle nekog vremena dosadilo mi je da kuvam", ispričao je.

Isplivao snimak s telefonom

Pored priče o navodnim uslugama koje su mu pružali drugi zatvorenici, pojavile su se i tvrdnje da je Kombs imao pristup predmetima koji su zabranjeni u zatvorskim ustanovama.

NBC je objavio snimak za koju navodi da prikazuje repera sa prokrijumčarenim mobilnim telefonom. Sagovornici tog medija tvrdili su da je preko telefona pregledao Instagram, kao i da je dobijao eksplicitne fotografije bivše djevojke.

Iznete su i tvrdnje da je Kombs raspolagao zalihama skupog alkohola koji su mu, prema tim navodima, donosili pojedini zatvorski čuvari. Takođe se tvrdi da je od drugih zatvorenika nabavljao antidepresive.

Mediji dodaju da nijedan od ovih navoda nije nezavisno potvrđen.

Savezna uprava za zatvore nije željela da komentariše konkretan slučaj, uz obrazloženje da zbog privatnosti i bezbijednosti ne iznosi detalje o pojedinačnim zatvorenicima. Istovremeno, naveli su da su mobilni telefoni, narkotici i oružje stalni izazovi sa kojima se zatvorski sistem suočava i da se preduzimaju mjere kako bi se spriječilo unošenje nedozvoljenih predmeta.

Na medijske navode reagovao je i Kombsov portparol, koji smatra da se njegovom boravku u zatvoru pridaje previše pažnje.

"Stalno analiziranje svakog nevažnog detalja iz života Šona Kombsa u zatvoru došlo je do tačke u kojoj mediji od uobičajene zatvorske svakodnevice prave vijest", izjavio je.

Njegov predstavnik naglasio je da je, prema njegovim riječima, jedina relevantna činjenica da Kombs izdržava kaznu i čeka odluku po žalbi.

"Jedina stvarna vijest jeste da Šon služi kaznu u skladu sa pravilima i strpljivo čeka odluku suda o žalbi", dodao je njegov predstavnik.

(Pink;MONDO)