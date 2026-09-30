Pogubljenje Kriste Pajk, prve žene u Tenesiju u poslednjih 200 godina, odloženo je zbog sumnji u pravilno razmatranje njenog slučaja.

Izvor: Tennessee Department of Correction

Pogubljenje Kriste Pajk, prvo pogubljenje žene u Tenesiju u poslednjih 200 godina, odloženo je do daljeg nakon što ga je federalni apelacioni sud obustavio samo sat vremena prije zakazanog izvršenja smrtne kazne.

Apelacioni sud SAD za šesti okrug odobrio je u poslednji čas zahtjev za odlaganje pogubljenja Pajkove, jedine žene u Tenesiju koja čeka izvršenje smrtne kazne, kako bi sudijama dao vremena da razmotre da li su njene tvrdnje o seksualnom zlostavljanju i silovanju u djetinjstvu u potpunosti uzete u obzir prije nego što je osuđena na smrt, piše Independent.

"Sud je odložio izvršenje, prepoznajući ozbiljnu zabrinutost u vezi sa zakazanim pogubljenjem Kriste“, izjavio je njen advokat. Pogubljenje Kriste Pajk sada je obustavljeno dok sud ne donese novu odluku.

Nije odmah bilo jasno koliko će sudijama trebati vremena da donesu odluku. Svjedoci pogubljenja već su se okupili u zatvoru sa maksimalnim obezbjeđenjem Riverbend u Nešvilu kada je odluka o odlaganju stigla oko 9 sati ujutru po lokalnom vremenu, sat vremena prije zakazanog termina.

Smrtna kazna Kriste Pajk

Pajkova, koja sada ima 50 godina, osuđena je na smrt zbog ubistva koleginice sa obuke 1995. godine, koje je počinila kada je imala 18 godina. Pajkova i njen dečko osuđeni su za ubod i prebijanje 19-godišnje Kolin Slemor, svoje koleginice iz centra za stručno osposobljavanje u Noksvilu.

Slučaj je privukao veliku pažnju jer je na tijelu Slemorove bio urezan pentagram, a drugi elementi zločina podstakli su strah od obožavanja satane tokom "satanističke panike" 1980-ih i 1990-ih godina.

Pajkova se plašila da Slemorova pokušava da joj preotme dečka, pa ju je 12. januara 1995. namamila u šumovito područje, naveli su tužioci. Napala ju je skalpelom i pretukla velikim komadom asfalta.

Tadaril Šip, dečko Kriste Pajk, priznao je da je on taj koji je u tijelo Slemorove urezao pentagram - simbol u obliku zvijezde koji se povezuje sa satanizmom. Šip je u vrijeme zločina imao 17 godina i osuđen je na doživotni zatvor s mogućnošću uslovnog otpusta. Krista Pajk je bila jedina osuđena na smrt.

Kako se pogubljenje približavalo, ponovo se rasplamsala debata o smrtnoj kazni za mlade prestupnike.

Pajkova ne poriče da je počinila ubistvo, ali njene pristalice tvrde da bi država trebalo da uzme u obzir njene godine u vrijeme zločina, mentalnu bolest i istoriju teškog seksualnog zlostavljanja, uključujući silovanje još od malih nogu. Pomoćnik federalnog javnog branioca Stiven Farel, istakao je da je smrtna kazna Kriste Pajk izuzetak, jer su drugim 18-godišnjacima osuđenim na smrt u Tenesiju te kazne poništene.

Vrhovni sud SAD odbio je u utorak zahtjev advokata Kriste Pajk za obustavu pogubljenja, a guverner Tenesija Bil Li odbio je njen zahtjev za pomilovanje.

"Bila sam psihički bolesno dijete od 18 godina. Trebale su mi godine samo da shvatim težinu onoga što sam uradila", napisala je Pajkova u izjavi priloženoj uz molbu za pomilovanje. "A još više da prihvatim na koliko sam života uticala. Oduzela sam život nečijem djetetu, sestri, prijatelju. Sada mi se smuči kada pomislim da sam bila sposobna da počinim takav zločin."

Majka žrtve pozvala je da se pogubljenje sprovede, navodeći da je decenijama čekala da vidi izvršenje kazne.

"Svaki put kada razmišljam o tome, mislim na Kolin kako osjeća taj bol i pokušava da ustane i pobjegne", rekla je Mej Martinez.

Jedna grupa je pomogla da se prikupe sredstva kako bi ona i njen suprug mogli da otputuju sa Floride i prisustvuju pogubljenju.

Tenesi nije pogubio ženu najmanje 200 godina, prema riječima Robin M. Mar, izvršne direktorke Informativnog centra za smrtnu kaznu. Međutim, stariji zapisi mogu biti nepotpuni, pa je teško znati precizne detalje o poslednjoj ženi koja je tamo pogubljena.

To je rijetkost u cijelim SAD. Od 1976. godine u zemlji je pogubljeno 18 žena, što čini oko 1 odsto svih pogubljenja, navodi ovaj centar.

Najskorije, 2023. godine, Mizuri je pogubio Amber Meklaflin zbog ubistva iz 2003. godine, što se smatra prvim pogubljenjem transrodne žene u SAD. Federalna vlada je 2021. godine pogubila Lizu Montgomeri, što je bio prvi put u skoro sedam decenija da je vlada SAD pogubila zatvorenicu.