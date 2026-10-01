Otkazani koncerti Kanjea Vesta u Rusiji: "Neka pjeva naše pjesme, pa će se možda unormaliti"

Otkazivanje nastupa Kanjea Vesta u Rusiji uslijedilo je nakon sumnje na prevaru organizatora i pritiska vlasti iz Moskve.

Izvor: Profimedia

Dva oktobarska nastupa repera Kanjea Vesta u Sankt Peterburgu su otkazana. Odluku su donijele vlasti, koje navodno vode istragu protiv organizatora zbog sumnje na prevaru.

Kontroverzni američki reper, kome je zabranjen ulazak u nekoliko evropskih zemalja, trebalo je da nastupi u Sankt Peterburgu 10. i 11. oktobra, čime bi postao najveća zapadna zvijezda koja je nastupala u toj zemlji od 2022. godine.

Nakon informacija da "Gazprom arena" u Sankt Peterburgu neće ugostiti repera jer ugovor o zakupu nije potpisan, njegovi nastupi za oba datuma sada su i zvanično otkazani.

Novac za kupljene ulaznice biće vraćen. Agencija nije detaljnije obrazložila razloge za otkazivanje, ali odluku su donijele vlasti. Organizatori su počeli prodaju ulaznica prije nego što su dobili potrebnu dozvolu, a odluka o otkazivanju donijeta je nakon "poziva iz Moskve".

Ruske vlasti navodno vode istragu protiv organizatora zbog sumnje na prevaru. Koncerti nisu dobili sve potrebne dozvole i otkazani su nakon "poziva odozgo" iz Moskve.

Otkazivanje je uslijedilo nakon protivljenja pojedinih ruskih političara koji žele da očiste zemlju od bilo kakvog zapadnog uticaja. Među njima je i ruski poslanik Vitalij Milonov, koji je u video-izjavi predložio da Vest umjesto planiranog repertoara izvodi tradicionalne ruske pjesme.

"Možda će posle toga prestati sa svojim odvratnim ispadima i postati normalna osoba", rekao je on.

S druge strane, pojedini ruski političari pozdravili su najavu Vestove posjete kao pobjedu protiv "antiruske histerije", uprkos reperovoj antisemitskoj prošlosti i komentarima u kojima je veličao nacističku Njemačku.

Vestovi antisemitski ispadi počeli su 2022. godine, kada je dao niz uvredljivih izjava na društvenim mrežama, zbog čega je na kraju izbačen i sa Iksa (Tviter) i sa Instagrama. Muzičara je otkazala njegova talent-agencija, a modne kuće poput Adidasa i Balensijage takođe su se distancirale od njega.