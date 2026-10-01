Pjevačica Jelena Karleuša otkrila da bi se Duško pomirio s njom, samo da to ona želi

Izvor: Kurir

Pjevačica Jelena Karleuša ponovo je uzburkala javnost iskrenim i bez dlake na jeziku komentarima o bivšim partnerima, a posebno o odnosu sa Duškom Tošićem.

I dok se poslednjih dana sve više spekuliše o njenoj romansi sa 24 godine mlađim Aleksandrom Ševom, Karleuša je nedavno riješila da otvoreno govori o ljubavi, prošlosti i granicama koje ne želi da pređe. Njene rjieči izazvale su lavinu reakcija, naročito kada se dotakla teme odnosa sa bivšima i mogućnosti da sa njima ostane u prijateljskim odnosima.

Na direktno pitanje da li vjeruje u prijateljstvo nakon ljubavi, pjevačica je dala jasan i nedvosmislen odgovor.

"Ne vjerujem. Duško i ja smo imali brak, više nismo zajedno, ali naše dvoje djece su jedna spona koja nas vezuje zauvijek zbog koje moramo da budemo zdravorazumni i tako dalje. Mada, vjeruj mi, ja kad bih htjela, ja bih mogla da budem sa Duškom na keca. Kada bih se potrudila pomirili bismo se, ali ja to ne želim", rekla je Jelena u podkastu "Otkrivanje sa Milenom" i dodala:

"Ja se izvinjavam ako Duško ima neku vezu, ali te djevojke su valjda svjesne da su takva pravila igra u džungli.

Vidi opis "Ja bih na keca mogla da se pomirim s Duškom": U jeku priča o novom dečku, Karleuša progovorila o bivšem mužu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram/DuskoTosic Br. slika: 6 6 / 6 AD



Karleuša se zatim osvrnula i na sve svoje prethodne veze, ističući da nikada nije bila ta koja je prva pravila greške u odnosima.

"Ja se o sve te muškarce nikada ogriješila, da se oni nisu prvo mene o ogriješili. Uvijek sam ostavljala najdivniji trag u njihovim životima i svi me pamte samo po dobrom. Prema svakom partneru sam bila anđeo", rekla je Jelena Karleuša za Adria TV.

Karleušin maneken upoznao Tošića

Jelena Karleuša već nekoliko dana porodično uživa sa ćerkama u Milanu, gdje će Atina sledeće nedelje započeti studije modnog menadžmenta.

Pop zvijezdi se na putovanju pridružio i njen bliski prijatelj Aleksandar Ševo, koji se ne odvaja od nje u poslednje vrijeme, za koga se u pojedinim medijima i na društvenim mrežama spekuliše da je navodno pjevačicin novi emotivni partner.

Vidi opis "Ja bih na keca mogla da se pomirim s Duškom": U jeku priča o novom dečku, Karleuša progovorila o bivšem mužu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 7 / 7

Sada je već jasno da je Aleksandar blizak sa pjevačicinim ćerkama, međutim, malo je poznata činjenica da je na proslavi Atininog punoljetstva u luksuznom beogradskom hotelu, jedan od gostiju bio i sam maneken.

Karleuša se tada nije odvajala od Ševa, pa je nakon zvaničnog fotografisanja sa svojim bivšim suprugom Duškom Tošićem i ćerkama veći dio vremena u sali provela upravo u njegovom društvu.