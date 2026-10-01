Pjevala u klubu, pa se zaljubila i udala za konobara: Pjevačica otkrila detalje ljubavi iz Crne Gore

Slađa Alegro otkrila je kako je upoznala supruga Zorana i kako se nosi sa izazovima roditeljstva ćerke Mile.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pevačica Slađa Alegro već godinama je u skladnom braku sa suprugom Zoranom sa kojim ima ćerku Milu. Slađin suprug pjevačicu prati gotovo na svakom nastupu, te joj je on ujedno i najveća podrška u karijeri.

Iako danas iza sebe ima veliki broj hitova i nastupa za velike honorare, Slađini počeci su bili teški. Pjevačica se svojevremeno prisjetila njihovog upoznavanja, ali i napornog tempa koji je tada imala.

Ovako izgledaju Slađa i njen suprug:

"Zoka je radio kao konobar u lokalu gdje sam ja pjevala u Crnoj Gori. Tad se radilo po 30 dana svake noći u istom lokalu i mi smo se tu sprijateljili, a kasnije i počeli da se zabavljamo. Sve ostalo se zna", rekla je Slađa koja je sa Zoranom u braku dobila ćerku Milu, o čije je vaspitanju govorila.

Inače, Slađa i Zoran imaju ćerku Milu, ali pjevačica ne voli da eksponira privatan život.

"Sad je neko ludo vrijeme i prilično je teško vaspitavati djecu, ali onda u nekom momentu kažem sebi najbitnije je da smo mi i djeca zdravi. Trudimo se da ne pogriješimo, da ne pretjerujemo, osim u ljubavi koju joj pružamo. Pazimo koliko možemo da je ne razmazimo jer je sama još uvijek. Trudimo se da bude dobra i fina curica, kulturna i vaspitana i moram da kažem da ona sve to jeste, nije što je naša. Naravno, svaka majka hvali svoje dijete, ali Mila je zaista vedra, uvijek nasmijana i raspoložena, poprilično je komunikativna, voli djecu i životinje", sa osmjehom je ispričala Slađa nedavno.

Izvor: Nova / MONDO