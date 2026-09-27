Iran poručuje da je diplomatija jedini izlaz iz sukoba sa SAD i Izraelom, nakon što je Donald Tramp odbacio iranski predlog za otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje rata.

Izvor: Nathan Posner / AFP / Profimedia/EPA-EFE/MOHAMED HOSSAM

Iran je u nedjelju istakao da samo diplomatija može riješiti sukob sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da odbacuje iranski prijedlog za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje sukoba.

„Naši su uslovi jasni, a svaki korak prema ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza zavisi od ispunjenja tih uslova“, objavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči na društvenim mrežama. „Samo dogovoreno rješenje može ih izvući iz ovog zastoja.“

Iran je ranije ove nedjelje na Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku objavio mirovni prijedlog, navodeći da je proslijeđen Amerikancima putem katarskih posrednika. Tramp je u subotu rekao da odbacuje plan, te ustvrdio da očaj tjera Irance da traže dogovor o tom ključnom pomorskom prolazu.

„Žele odmah da postignu dogovor o otvaranju Ormuskog moreuza jer trpe teške gubitke“, rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

Uprkos Trampovim javnim izjavama, posrednici koji olakšavaju pregovore između SAD-a i Irana nijesu zvanično prenijeli američko odbijanje plana, prema riječima Aragčija.

„Čekamo da nam posrednici prenesu konačna stanovišta, a na osnovu njih donijećemo odluku“, objavio je Aragči.

Ekonomski pritisak i posredovanje SAD-a

SAD su uvele ekonomsku blokadu Iranu kako bi izvršile pritisak na Teheran da zaustavi napade na plovila u Ormuskom moreuzu. Ti napadi su drastično smanjili pomorski saobraćaj tim područjem, uprkos tome što Tramp iznova tvrdi da SAD kontrolišu taj prolaz.

List „The Wall Street Journal“ prvi je izvijestio da je Tramp odbacio iranski prijedlog, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Navodi se da je Tramp privatno izražavao sumnju da će Iran ispuniti njegove zahtjeve, te da je saradnicima rekao kako smatra vjerovatnim nastavak kampanje bombardovanja nakon američkih izbora na sredini mandata u novembru.

Američki zvaničnik ranije je izjavio da su razgovori sa Iranom putem posrednika bili „pozitivni i konstruktivni“.

Sukob poremetio snabdijevanje naftom i naštetio globalnoj ekonomiji

Iranci su takođe stupili u kontakt sa svojim saudijskim suparnicima u vezi sa Ormuskim moreuzom, naglašavajući ulogu sukoba koji traje već sedam mjeseci, a koji je poremetio protok nafte kroz ključni pomorski put i negativno uticao na globalnu ekonomiju.

Aragči je u petak u Ujedinjenim nacijama izjavio novinarima da bi predloženi sporazum pokrenuo sedmodnevno odbrojavanje do ponovnog otvaranja moreuza i doveo do prekida borbi u regionu.

„Ako postoji ozbiljna namjera američke strane da se postigne dogovor i ponovo otvori Ormuski moreuz, sve je sada spremno“, rekao je Aragči.

Ako bi SAD pristale, zaraćene strane mogle bi da započnu šire pregovore „o temama oko kojih postoji obostrani dogovor“.

Nuklearni program ostaje sporna tačka

To bi potencijalno moglo da uključuje rasprave o iranskom nuklearnom programu. Tramp je izjavio da Teheran nikada ne smije da dođe u posjed nuklearne bombe, dok je visoki iranski zvaničnik za Rojters rekao da Iran neće pokazati nikakvu fleksibilnost po pitanju svog nuklearnog programa, čak i ako SAD prihvate njegov mirovni sporazum.

Iran neće pristati ni na kakve ustupke vezane za svoja prava, uključujući obogaćivanje uranijuma ili izvoz visoko obogaćenog uranijuma iz zemlje, rekao je zvaničnik.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan u intervjuu za CBS-ovu emisiju „Face the Nation“ izjavio je da je Teheran spreman za pregovore o svom nuklearnom programu i drugim pitanjima, ali da neće prihvatiti „zlostavljanje ili prisilu“.

„Iran ne traži rat, ali će se braniti od pritisaka, prijetnji i napada“, rekao je Pezeškijan, dodajući da je već postignut dogovor kako „ne bismo trebali da razvijamo nuklearno oružje“.

Rat traje već sedam mjeseci

Prethodni diplomatski pokušaji nijesu uspjeli da okončaju rat koji je počeo 28. februara američkim i izraelskim napadima.

Od tada se rat odvijao kroz smjenjivanje perioda zatišja i ponovnih napada, pri čemu su poginule hiljade ljudi, dok su istovremeno oslabljene iranske konvencionalne snage i nanesena šteta iranskoj ekonomiji, koja je već bila u lošem stanju.

Iran i njegovi saveznici uzvratili su širenjem sukoba na cijeli region. Iran je napao američke saveznike u Zalivu bespilotnim letjelicama i projektilima, dok su njegovi saveznici Huti u Jemenu gađali saudijske interese.

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