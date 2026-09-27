Rusija nastavlja napade na Ukrajinu. Kijev je zasut dronovima treći dan zaredom, dok su u bombardovanju Sumija poginule dvije osobe, a 23 ranjene, među kojima ima i djece.

Izvor: X/@SythUK/Printscreen

Ruska vojska je u noći između 26. i 27. septembra izvela nove snažne vazdušne napade na teritoriju Ukrajine. Glavni grad, Kijev, bio je na meti bespilotnih letjelica treću noć zaredom, dok je u razornom bombardovanju grada Sumi stradalo dvoje ljudi, a više od dvadeset je povrijeđeno.

Gradonačelnik ukrajinske prijestonice Vitalij Kličko potvrdio je da su sistemi protivvazdušne odbrane tokom noći neprestano dejstvovali nad Kijevom. Kako je naveo, jedan ruski dron je u Ševčenkovskom okrugu udario u nenaseljeni stambeni objekat i izazvao požar koji su vatrogasci ubrzo lokalizovali. S druge strane, u Solomjanskom okrugu letjelica je pala na otvoren prostor, ali je snažan udarni talas uništio fasadu i izbio prozore na obližnjoj petospratnici.

U istom okrugu pogođen je i jedan magacin, nakon čega je izbio požar. Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije saopštila je da je tom prilikom povrijeđena jedna žena, kojoj je hitna pomoć odmah ukazana na licu mjesta.

Ovaj noćni udar uslijedio je nakon cjelodnevnih napada na Kijev 26. septembra, usljed kojih je broj povrijeđenih građana porastao na pet, čime je nastavljena serija vazdušnih prijetnji koje traju još od 24. septembra.

Kyiv. A strike hits the Vodafone data centre. A tall fire at the side of the road.Communications infrastructure in the capital.Another night.#Kyiv #Ukraine #Russia https://t.co/QkM3F5InWA — Motosierra (@KurminX)September 27, 2026

Znatno teže posljedice zabilježene su u gradu Sumi, smještenom na sjeveroistoku zemlje, nedaleko od granice sa Rusijom. Prema pisanju „Kijev independenta“, ruske snage su to područje zasule vođenim avionskim bombama, usmrtivši dvije osobe. Među čak 23 ranjenih nalazi se i četvoro djece.

Gubernator Sumske oblasti Oleh Hrihorov izjavio je da su mete napada bila prevashodno stambena naselja. Tom prilikom pričinjena je ogromna materijalna šteta – pogođeni su domovi civila, administrativne zgrade, pa čak i dječji vrtići. Eksplozije su izazvale brojne požare, zbog čega su hitne službe angažovane na više lokacija u gradu.

Russia continued attacking Kyiv City and Kyiv Oblast with Geran-4 and Geran-5 jet-drones overnight, striking several different targets. Explosions were heard in the Chokolivka, Solom'yans'kyi, Shuliavka, Vidradnyi, and Zhulanyi Districts of Kyiv; the cities of Vasylkiv, Brovary, Borodyanka, and Irpin; and the towns of Litky, Krasylivka, Hlevakha, and Hatne.Among the targets hit were a warehouse facility in the Solom'yans'kyi District, an office building in the Shevchenkivskyi District, and a warehouse in the town of Krasylivka. — AMK Mapping (@AMK_Mapping_)September 27, 2026

Ovi udari dio su masovne ruske ofanzive širom Ukrajine, tokom koje se koriste velike količine dronova i razornih avio-bombi. Iako je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo da je uspješno presrelo i oborilo veliki broj neprijateljskih letjelica, jedan dio je uspio da probije odbranu i pogodi ciljeve.

Pogranična Sumska oblast ostaje jedna od najugroženijih meta, gdje se civilna infrastruktura već nedjeljama nalazi pod gotovo stalnim udarima.