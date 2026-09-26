Američki predsjednik Donald Tramp odbio je predlog Irana da Ormuski moreuz bude ponovo otvoren za trgovačke brodove u roku od sedam dana, tvrdeći da SAD već imaju "potpunu kontrolu" nad tim važnim plovnim putem.

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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u subotu da odbacuje iranski predlog za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, kojim je od početka rata u februaru ozbiljno poremećen pomorski saobraćaj.

"Odbacujem njihov dogovor", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući. Prema njegovim riječima, Iran želi sporazum i trenutno je u veoma lošem položaju.

"Oni žele dogovor, i mislim da je to u redu. I ja volim da postignem dogovor. Ali taj dogovor ne bi bio prihvatljiv", poručio je američki predsjednik. Ustvrdio je i da SAD imaju "potpunu kontrolu" nad moreuzom, kroz koji, kako je rekao, prolaze velike količine nafte.

Iran nudio otvaranje moreuza za sedam dana

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je u petak u Njujorku da bi normalan prolaz brodova kroz Ormuski moreuz mogao da bude uspostavljen u roku od sedam dana, ukoliko budu ispunjeni uslovi iz memoranduma koji su SAD i Iran potpisali u junu.

"Koraci koje Sjedinjene Države treba da preduzmu nisu novi. Svi su već sadržani u memorandumu", rekao je Aragči, ne precizirajući koje konkretne poteze Teheran očekuje.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je za Si-Bi-Es da bi se, ukoliko Vašington prihvati ranije dogovoreni okvir, situacija vratila na prethodno stanje. Rekao je i da je Iran spreman da dozvoli inspektorima UN pristup zemlji.

Blokada potresa tržište energenata

Kroz Ormuski moreuz prije rata je prolazila približno petina svjetskih isporuka nafte i gasa. Njegovo zatvaranje izazvalo je velike oscilacije cijena energenata i pojačalo pritisak na Trampa da pronađe način za okončanje sukoba uoči novembarskih izbora za američki Kongres, prenosi BBC.

Junski memorandum predviđao je prekid vojnih operacija, mjere za bezbjedan prolaz trgovačkih brodova, ublažavanje sankcija i ukidanje američke pomorske blokade. Dogovor se, međutim, raspao nakon što su obije strane nastavile napade.

Situaciju dodatno otežavaju napadi jemenskih Huta na saudijska naftna postrojenja i brodske rute u Crvenom moru. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je u subotu da je presrela dvije balističke rakete i dronove koje su Huti lansirali ka toj zemlji.