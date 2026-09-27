Specijalno državno tužilaštvo je tokom prošle godine blokiralo 2,5 miliona kvadratnih metara različite imovine i oko 70 miliona eura na poslovnim računima

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Država ne može očekivati da budžet puni prihodima od presuda na osnovu antimafija zakona, jer bi to podrazumijevalo unaprijed projektovane ishode sudskih postupaka. Ozbiljno planiranje budžeta, smatraju sagovornici RTCG-a, ne bi trebalo da se oslanja na prihode koji se očekuju od oduzimanja nelegalno stečene imovine.

Potpredsjednik Vlade za bezbjednost Aleksa Bečić, međutim, poručuje da novo zakonsko rješenje garantuje efikasnost, ali i da je važno napraviti razliku između krivičnog postupka i postupka oduzimanja imovine. Prema njegovim riječima, Specijalno državno tužilaštvo je tokom prošle godine blokiralo 2,5 miliona kvadratnih metara različite imovine i oko 70 miliona eura na poslovnim računima.

Očekivanja vlasti da će najavljeno povećanje zarada biti finansirano, između ostalog, i dodatnim prihodima koje bi država ostvarila oduzimanjem imovine stečene kriminalom, neozbiljna su i nerealna, smatra advokat Veselin Radulović.

On dodaje da rezultati na tom polju izostaju godinama, te da sama promjena zakonskog okvira nije dovoljna da bi se očekivalo poboljšanje.

„Ove najave otvorile su i jedno mnogo ozbiljnije pitanje o kome se vrlo malo govorilo, a to je pitanje nezavisnosti pravosuđa koje je veoma važno. Ako vlast od pravosuđa očekuje da proizvede određeni fiskalni rezultat, time se stvara potpuno pogrešna institucionalna logika, jer političari jednom moraju shvatiti da sud ne smije pri donošenju odluka razmišljati o tome da li će ova ili ona odluka donijeti prihod ili rashod u budžetu“, kaže Radulović.

Da je neophodno jasno razdvojiti fiskalnu politiku države od rada pravosuđa, smatra i doktor nauka bezbjednosti Ivan Pekić. Kako objašnjava, primarni cilj nije punjenje budžeta, već oduzimanje ekonomske koristi kriminalnim strukturama i slabljenje njihove finansijske osnove, prenosi RTCG.

„Pravosuđe ne smije postati instrument za ostvarivanje unaprijed projektovanih fiskalnih rezultata. Suština je jednostavna: država mora imati snagu da oduzme imovinu stečenu kriminalom, ali ta snaga mora biti zasnovana na zakonu, dokazima i nezavisnom odlučivanju. U suprotnom, borba protiv organizovanog kriminala može izgubiti upravo ono što treba da zaštiti, a to je vladavina prava i povjerenje u institucije“, kaže Pekić.

I ranije se, kako konstatuje Stevo Muk iz Instituta alternativa, govorilo o velikim prihodima za budžet od oduzimanja imovine stečene kriminalom, ali se, prema njegovim riječima, gotovo ništa nije dogodilo. Zbog toga ni nedavne najave, bez konkretnih projekcija, ne daju dovoljno osnova za takva očekivanja.

„I mi smatramo da ozbiljno planiranje budžeta ne bi smjelo da se oslanja na takvu vrstu prihoda. Smatramo takođe da je i dalje veoma dug put do trajnog oduzimanja imovine stečene kriminalom. Novi zakon je tek usvojen i počeo da se primjenjuje, a postupci započeti u skladu sa starim zakonom će se uglavnom odredbama tog zakona i završiti. Treba imati takođe na umu da se ubjedljivo najveći dio privremeno oduzete imovine nalazi u nekretninama, a manji dio u novčanim sredstvima. Trajno oduzimanje nepokretnosti osuđenih kriminalaca čak ne mora da brzo i jednostavno završi prodajom i efektivnim prihodima državnog budžeta“, kaže Muk.

Da upravo novo zakonsko rješenje garantuje efikasnost, kao i da izvršna vlast oduzimanje imovine posmatra kao udar na temelje organizovanog kriminala, kategoričan je potpredsjednik Vlade za bezbjednost Aleksa Bečić.

On podsjeća da je dosadašnji zakonski okvir omogućavao blokiranje, ali ne i trajno oduzimanje imovine, zbog čega je Biro za operativnu koordinaciju, na čijem je čelu, insistirao na donošenju antimafija zakona, piše RTCG.

„Novi antimafija zakon omogućava da, kada sud potvrdi optužnicu kojom se određeno lice, na primjer, tereti za teška krivična djela kriminalnog udruživanja, organizovanja, da se može pokrenuti sudski postupak koji će biti potpuno zaseban postupak i u okviru kojeg će takva lica morati da dokažu pred sudom način sticanja imovine, odnosno, ako ne dokažu, da ta imovina pređe u vlasništvo države Crne Gore. Krivični postupak se, s druge strane, nastavlja, on je nezavistan, i sudovi u drugom postupku, daljem postupku, utvrđuju njegovu krivičnu odgovornost“, objašnjava Bečić.

Prema njegovim riječima, Specijalno državno tužilaštvo je samo tokom prošle godine blokiralo 2,5 miliona kvadratnih metara različite imovine, kao i oko 70 miliona eura na poslovnim računima.