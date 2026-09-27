Na 75. rođendan, Haris Džinović istakao je da uživa u pjevanju i da ga ne umaraju nastupi.

Izvor: instagram/djinadzinovic/Pink printscreen

Haris Džinović proslavio je svoj 75. rođendan, a rođendansko veče će provesti radno. On je pred nastup u Beogradu razgovarao sa nama na razne teme, međutim, na pitanje o naslednici je burno reagovao.

Haris je kratko rekao da je sebi za rođendan poželio sve najljepše, a na pitanje šta mu je ćerka poželjela i da li ga je kontaktirala, rekao je kratko:

"Sve najbolje."

Vidi opis Haris Džinović prekinuo intervju zbog pitanja o Đini: Burno reagovao kada je čuo za ćerku, dotakao se sina Kana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 11 11 / 11

On je potom dodao da nikada nije volio da slavi rođendan.

"Nisam nikada nešto volio da pravim proslave, merak je svaki dan. Nemam neostvarenih želja nekih, ali nisam skroman."

Istakao je da se nakon višedecenijske karijere nikada nije umorio, niti zasitio nastupa.

"Ne umorim se od pjevanja, ne zanimaju me kolege koje to kažu. Ako su umorni ili neka ne pjevaju ili neka se odmore. Moguće da im teško pada put, meni ne, ja sam navikao, sam vozim. Mene ispunjava to da ima dobro vino i dobra klopa", rekao nam je Haris i dodao:

"Još uvijek nisam kolabirao, to za mene nije umor već uživanje. Mene dobra atmosfera ispunjava i ta reakcija publike mi daje snagu. Zato se osećam još spremnijim, mogu reći."

Vidi opis Haris Džinović prekinuo intervju zbog pitanja o Đini: Burno reagovao kada je čuo za ćerku, dotakao se sina Kana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

Sin Kan je sa devojkom došao na nastup, a pevač kaže da je čest gost na njegovim svirkama.

"Tu je večeras, retko putuje sa mnom, ali voli da dođe na koncerte kada je dešavanje u Beogradu. Ne znam koje je osobine nasledio od mene, to morate Kana da pitate."

Pitanje o ćerki Đini na pola je prekinuo.

Vidi opis Haris Džinović prekinuo intervju zbog pitanja o Đini: Burno reagovao kada je čuo za ćerku, dotakao se sina Kana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen / djinadzinovic Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen / djinadzinovic Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / djinadzinovic Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/djinadzinovic Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: djinadzinovic / Instagram Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: djinadzinovic / Instagram Br. slika: 7 7 / 7

"Završen je intervju, hvala lijepo. Spremam turneju u Americi, a vi čačkate po mom privatnom životu", rekao je on.

Podsjetimo, Haris je govorio o narušenim porodičnim odnosima i priznao da sa ćerkom nema prisan odnos i da ga je razočarala.

"Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: 'Nek je živa i zdrava!'. Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo", izjavio je pjevač tad za "Kurir".

Izvor: Blic / MONDO