Riječ je o A.K. (31) i A.K. (42), koji su 23. septembra lišeni slobode na Graničnom prelazu „Aerodrom Tivat“ zbog sumnje da su izvršili krivična djela krijumčarenje i pranje novca.

Izvor: Uprava policije

Policija je u stanu na teritoriji Budve, koji su u prethodnom periodu koristila dvojica državljana Ruske Federacije, pronašla i oduzela veću količinu IT opreme i sredstava za komunikaciju, jedan poligraf, kao i novac u osam različitih valuta ukupne protivvrijednosti oko milion eura.

Riječ je o A.K. (31) i A.K. (42), koji su 23. septembra lišeni slobode na Graničnom prelazu „Aerodrom Tivat“ zbog sumnje da su izvršili krivična djela krijumčarenje i pranje novca.

Pretres stana u Budvi izvršen je 25. septembra, na osnovu naredbe Osnovnog suda u Kotoru. Akciju su sproveli službenici Regionalnog centra granične policije „Jug“ i Odsjeka za suzbijanje prekograničnog kriminala Sektora granične policije, u saradnji sa službenicima Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Specijalnog policijskog odjeljenja.

Tokom pretresa pronađen je novac u valutama Rusije, Srbije, Izraela, Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, SAD, Kirgistana i eura, čija je ukupna protivvrijednost procijenjena na oko milion eura. Pronađeno je i 1.120 eura za koje se sumnja da su falsifikovani.

Policija je oduzela i veću količinu različite IT opreme, sredstva za komunikaciju i jedan poligraf. Svi pronađeni predmeti biće predmet daljih vještačenja.

Dvojica ruskih državljana prethodno su kontrolisana 23. septembra na Graničnom prelazu „Aerodrom Tivat“, kada su sa sobom imali 19 kofera u odvojenom prtljagu.

Detaljnom kontrolom, koju su sproveli policijski i carinski službenici, pronađeno je 26.210 eura, 1.150 izraelskih šekela, veća količina neprijavljene IT opreme i ljekova, kao i više sredstava komunikacije koje su ova lica koristila.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji se izjasnio da se u radnjama A.K. i A.K. stiču bitni elementi krivičnih djela krijumčarenje i pranje novca. Po njegovom nalogu, osumnjičeni su lišeni slobode i, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom državnom tužiocu.

Iz Uprave policije saopšteno je da se, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvima i u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost, drugim subjektima bezbjednosnog sistema i međunarodnom obavještajnom zajednicom, nastavljaju aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.