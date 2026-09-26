Kako su naveli, postoji sumnja da je H.X. 1. avgusta ove godine uputio ozbiljne prijetnje svojoj tetki, zbog čega je kod nje izazvao strah za sopstvenu bezbjednost

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata H.X, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, saopšteno je iz tog tužilaštva, prenosi CdM.

Kako su naveli, postoji sumnja da je H.X. 1. avgusta ove godine uputio ozbiljne prijetnje svojoj tetki, zbog čega je kod nje izazvao strah za sopstvenu bezbjednost