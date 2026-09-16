Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom optužila je Hute da su u napadu ciljali Meku, dok pobunjenici tvrde da su navodi Rijada lažni.
Koalicija koja se bori protiv pobunjenih jemenskih Huta na čelu sa saudijskom Arabijom optužila je danas pobunjenike da je meta njihovih napada bio i islamski sveti grad Meka, što je izazvalo negodovanje širom muslimanskog svijeta.
Portparol koalicije predvođene Rijadom Turki el Maliki objavio je na društvenoj mreži "Iks" da bezbjednost dvije svete džamije i hodočasnika predstavlja "crvenu liniju", te da združene snage neće oklijevati da preduzmu neophodne i odlučne mjere protiv Huta.
Huti su odmah saopštili da su lažni navodi Rijada da je oborena bespilotna letjelica koju su poslali pobunjenici, a koja je bila je na putu ka saudijskom gradu Meki, prenosi AFP.
"Tvrdnje da je naša meta bila Meka je istrošena laž koja je i ranije korištena i stoga nikoga ne mogu zavarati", naveo je politički zvaničnik Huta Hazem el Asad na društvenoj mreži "iks".
Pobunjeni Huti su tokom protekle sedmice u potpunosti zauzeli jemensku obalu Crvenog mora i moreuz Bab el Mandab, koji je od ključne važnosti za izvoz saudijske nafte.