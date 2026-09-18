Iako su ih godinama potcjenjivali i nazivali "primitivnim ratnicima u papučama", pobunjenici Huti izveli su nezapamćenu munjevitu ofanzivu, bacili Saudijsku Arabiju na kolena i zauzimanjem ključnih pomorskih tačaka u Crvenom moru uzeli svjetsku ekonomiju kao taoca.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Zauzimanjem ključnih priobalnih pozicija duž Crvenog mora i preuzimanjem kontrole nad ostrvima na ulazu u moreuz Bab el-Mandeb, pokret Hutija je naneo Saudijskoj Arabiji najgori vojni i politički poraz u Jemenu u poslednjih nekoliko godina.

Iako ih na Zapadu i u delu arapskog svijeta često potcjenjivački smatraju "primitivnim" ratnicima u papučama, koji se oslanjaju samo na kalašnjikove, Huti su upravo izveli munjevitu ofanzivu kojom su dokazali suprotno – sada doslovno drže dobar dio svjetske ekonomije u šaci.

Ovaj iznenadni i duboki proboj na bojnom polju razotkrio je ozbiljne obavještajne propuste koalicije, glavne slabosti njenih lokalnih saveznika i jasna ograničenja američke vojne zaštite na koju se Rijad oslanjao godinama, izvještava Rojters.

Vidi opis Ratnici u papučama skupili u tajnosti 100.000 ljudi i ogromne količine američkog oružja: Sada drže cio svijet u šaci! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Khaled ZIAD / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MOHAMMED HUWAIS / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Khaled ZIAD / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Slom obavještajnih podataka i zaplijenjeno oružje

Dramatičan preokret dogodio se nakon što su Huti uspeli da mobilišu i grupišu snage od oko 100.000 boraca u potpunoj tajnosti, znatno nadmašujući svoje rivalske formacije na terenu.

Zapadni diplomatski izvori i nezavisni analitičari ističu da su i saudijske komandne strukture, koje su nedavno preuzele operacije nakon povlačenja veće podrške Emirata, i međunarodni posmatrači potpuno previdjeli signale koji su ukazivali na pripremu tako velike ofanzive.

Kada je napad počeo, snage jemenske vlade koju podržava Rijad pružile su minimalan otpor i ubrzo su se potpuno raspale, ostavljajući za sobom ogromne količine naprednog američkog i saudijskog naoružanja koje je sada dodatno ojačalo vojne kapacitete pobunjenika.

BREAKING | Saudi-led Arab Coalition: Saudi air defenses intercepted and destroyed a Houthi drone before it entered the restricted airspace over the holy city of Mecca.



The coalition said the incident marks a second attempt to target Mecca, following a ballistic missile launch…pic.twitter.com/Nx6z6EKvtu — The Middle East (@A_M_R_M1)September 16, 2026

Dvije ključne pomorske tačke pod kontrolom Teherana

Gubitak kontrole nad moreuzom Bab el-Mandeb, ključnom morskom arterijom za globalni transport nafte i komercijalni brodarski saobraćaj koji povezuje Crveno more sa Indijskim okeanom, direktno koristi Teheranu.

Pošto Iran već ima snažan uticaj u Ormuskom moreuzu, uspostavljanje snažnog uporišta za svoje saveznike na kapijama Crvenog mora znači da osa koju predvodi Teheran sada ima dvije ključne pomorske tačke svijeta pod direktnom ili indirektnom kontrolom, dajući im moć da ucjenjuju svjetska tržišta.

Pored toga, ovo raspoređivanje snaga na kopnu otvara prostor Hutima da znatno lakše prošire svoje logističke i švercerske mreže prema Afričkom rogu.

Rijad traži pomoć Kaira, Vašington oklijeva

Nakon što je Vašington izbegao direktnu vojnu intervenciju i odbio da se pridruži pomorskoj odbrambenoj koaliciji koju je Rijad pokušao da formira, saudijski prijestolonaslednik Mohamed bin Salman bio je primoran da potraži podršku u Kairu.

Saudijska strana pokušava da angažuje egipatsku mornaricu i vazduhoplovstvo kako bi zaštitila plovne puteve, ponavljajući obrazac iz ranijih faza sukoba, ali u Kairu i drugim regionalnim prijestonicama postoji veliki oprez.

Istorijsko iskustvo pokazuje da je Jemen decenijama bio izuzetno teška vojna arena, gdje su spoljne sile, od Egipta 1960-ih do Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije u novije vrijeme, redovno trpele neuspjehe i ulazile u dugoročne vojne pat pozicije.

Pritisak na Saudijsku Arabiju i novi politički uslovi

Huti već pokušavaju da svoju novostečenu prednost na bojnom polju pretvore u dalje i opsežnije političke ustupke. Oni eksplicitno zahteijvaju da Rijad ublaži saobraćajne i trgovinske blokade ključne luke Hodeida i aerodroma u Sani, plati značajnu ratnu reparaciju i postepeno prekine podršku međunarodno priznatoj jemenskoj vladi.

Saudijska Arabija se tako našla u izuzetno uskom i opasnom prostoru za djelovanje: popuštanje pod pritiskom značilo bi trajno ustupanje strateške prednosti protivniku, dok bi nova masovna vojna eskalacija nosila rizik direktnih i razornih napada na energetske i ekonomske objekte unutar same zemlje, zaključuje Rojters.