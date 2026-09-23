Odbrana je predložila da se njegov raniji iskaz izdvoji iz spisa kao pravno nevaljan dokaz, uz obrazloženje da ga tužilac prilikom saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) 2023. godine nije poučio da ima pravo da mu se reprodukuje audio-video snimak tog sasluš

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U nastavku suđenja bivšem predsjedniku Opštine Budva Milu Božoviću, Ljubu Miloviću, Petru Lazoviću i ostalim optuženima za šverc kokaina, pred specijalnim vijećem Višeg suda u Podgorici kojim predsjedava sudija Simo Rašović, danas su saslušavani svjedoci, pišu Vijesti.

Za danas je bilo planirano saslušanje policijskog službenika Gorana V. Krstonijevića, ali je advokat Marko Radović zatražio da svjedok ne bude saslušan. Odbrana je predložila da se njegov raniji iskaz izdvoji iz spisa kao pravno nevaljan dokaz, uz obrazloženje da ga tužilac prilikom saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) 2023. godine nije poučio da ima pravo da mu se reprodukuje audio-video snimak tog saslušanja.

Krstonijević je pred SDT-om govorio o aktivnostima interventne jedinice policije kada je početkom februara 2020. godine zaustavljen automobil „audi“ koji je koristio Ljubo Milović. Vozilo je nakon određenog vremena pušteno, iako je kod Milovića pronađen pištolj.

Advokat Radović je tokom današnjeg ročišta kazao da tužilac zna da Krstonijević nije govorio istinu.

„Na red dolaze svjedoci čiji iskaz je ključan dokaz za optužbe protiv Knežević Darka. Prilikom saslušanja Krstonijevića, SDT je uvažilo predlog odbrane Kneževića da se ovo saslušanje audio-vizuelno snima, shodno ZKP-u. Shodno članu iz ZKP-a tužilac je bio dužan da pouči svjedoka o pravu da mu audio-vizuelni snimak saslušanja reprodukuje. Radi se o dužnosti tužioca s jedne i pravu svjedoka s druge strane. Međutim, SDT to nije uradilo. Postupajući na ovaj način, osim što je počinilo bitnu povredu odredaba ZKP-a, to je ovu radnju dokazivanja učinilo nezakonitom, a iskaz svjedoka je pravno nevaljan“, ocijenio je Radović.

Specijalni državni tužilac Jovan Vukotić usprotivio se predlogu odbrane.

„Stoji kao tačno da je odbrana optuženog Darka Kneževića tražila da se tok saslušanja ovog svjedoka audio-vizuelno snima. Čemu je udovoljeno. Ali formalno-pravno nije konstatovano da svjedok ima pravo da traži reprodukovanje snimka, što po stavu tužilaštva nije ni obaveza da se unese u zapisnik. Svjedok je upitan da li želi da mu se ponovo pročita zapisnik, na šta je izjavio da nema potrebe, da ga prihvata kao svoj i da ga potpisuje. I sam je rekao da ako je bilo šta slagao, spreman je da odgovara za lažno svjedočenje“, istakao je Vukotić.

Radović je tokom izlaganja ukazao i na odgovornost samog Krstonijevića.

„Ako je Darko Knežević naredio Krstonijeviću da navodno pusti Milovića koji je imao pištolj, onda je i Krstonijević odgovoran“, upozorio je advokat Radović.

Sud će o predlogu odbrane odlučiti na narednom ročištu.

Svjedok Sava Ž. Rakočević iz Podgorice kazao je pred sudom da ne zna ko je aktivirao eksplozivnu napravu postavljenu ispred njegovog lokala „Štrudla“. Naveo je i da se ne pridružuje krivičnom gonjenju, dok je ostao pri iskazu koji je ranije dao pred SDT-om, prenose Vijesti.

Rakočević je rekao da Ljuba Milovića poznaje od 2003. ili 2004. godine, preko zajedničkih poznanika, te da su tokom godina bili u korektnim odnosima.

„Sa njim nisam imao bilo kakvu poslovnu saradnju. Negdje krajem 2018. ili 2019. godine, mada se precizno ne mogu, imao sam poziv od Ljuba Milovića i njegove sestre koja je direktorica firme koja se bavi proizvodnjom šećera za ugostiteljske objekte i sitnih potrošnih repromaterijala, da to pravno lice angažujem za potrebe mojih ugostiteljskih objekata. Radilo se o nekih pet do šest komunikacija sa oba ova lica. U komunikacijama nije bilo spornih riječi, možda malo poslovno pritiskanja, ali u granicama kulturnog. Nakon ovih konverzacija saopštio sam im da imam ljude sa kojima sarađujem u pogledu ovih vrsti nabavki i da dok su ljudi prema meni korektni nemam namjeru da ih mijenjam“, izjavio je svjedok.

Govoreći o Goranu Stojanoviću, Rakočević je kazao da ga poznaje jer je oko dvije godine radio kao službenik obezbjeđenja u njegovom ugostiteljskom objektu „Štrudla“.

„Otprilike baš u ovom periodu kada sam se čujao sa Ljubom Milovićem i njegovom sestrom. On i još jedno lice su obavljali poslove obezbjeđenja, a ovo drugo lice nije bilo kao Goran službenik Uprave policije. Nikada nisam čuo za vrijeme dok je Goran bio kod mene da se isti bavi bilo kakvim nedozvoljenim aktivnostima. U trenutku eksplozije u mom ugostiteljskom objektu bio sam na stanu sa djevojkom i sjećam se da sam negdje pred zoru oko pet časova vidio 15 do 20 propuštenih poziva od komšija pored mog ugostiteljskog objekta koji mi je rekao da mi je neko postavio bombu ispred objekta koja je i eksplodirala“, rekao je Rakočević.

Dodao je da će tokom nastavka postupka odlučiti da li će podnijeti imovinskopravni zahtjev i da li će se pridružiti krivičnom gonjenju protiv okrivljenih.

Svjedok Srđan T. Milić iz Podgorice takođe je govorio o eksploziji u lokalu „Štrudla“.

„Sjećam se da je događaj bio 27. januara 2019. ili 2020. godine. Nešto prije trenutka eksplozije nalazio sam se u ugostiteljkom objektu sa gazdom Slavkom Darmanovićem, tadašnjom menadžerkom Aleksandrom i djevojkom Ilmom Hadžić. Nakon što sam sa svojom djevojkom izašao iz lokala negdje oko četiri sata u pravcu prvog narednog ugostiteljskog objekta „Štrudla“, vidio sam da je iz lokala nešto dimilo, odnosno da je čitava ulica bila zadimljena, a neobično mi je bilo da je magla u doba godine“, ispričao je Milić.

Kako je naveo, prišao je prozoru, ali nije mogao da utvrdi šta i odakle dimi, pa su se vratili u lokal kako bi obavijestili Slavka, koji je trebalo da pozove vlasnika i obavijesti ga o požaru.

„Kada sam drugi put prišao vratima lokala vidio sam na pragu lokala paket bijeli sa crnom izolir trakom i stajao iznad njega utvrdivši da on dimi. Između mene i paketa nije bilo fizičkih prepreka jer je paket postavljen ispred vrata od lokala, a ja sam se nalazio iznad paketa. Dakle, prvi put kad sam prišao prozoru možda sam bio na metar do dva od ovog paketa, a ovog puta neposredno iznad njega“, kazao je Milić.

On je dodao da je paket uzeo u ruke i pokazao ga prisutnima.

„Nakon nekog vremena ja sam ovaj paket uzeo u ruke, podigao ga i okrenuo ga put prisutnog društva koji su se nalazili u krugu od oko metar oko mene i pokazao im ga. Tada mi je Slavko rekao da to bacim i oni su krenuli da bježe, a ja sam ovaj paket držao sve do trenutka dok me nije nešto opeklo po palcu desne ruke, kada sam ga spustio na šetalište u Bokeškoj ulici, sada možda na metar ispred vrata i krenuo put Ragine glave, gdje se društvo nalazilo“, izjavio je svjedok.

Milić je kazao da je nakon toga čuo detonaciju, dok se u trenutku eksplozije nalazio na oko 12 metara od eksplozivne naprave.

„Ni tada između mene i mog društva koje se nalazilo pored mene i eksplozivne naprave nije bilo fizičkih prepreka budući da se radilo o slobodnom prolazu šetališnom dijelu Bokeške ulice. Eksplozivnu napravu u ruke nije uzimao niko sem ja. Ova sitna povreda nije bila povod da se javim u bilo koji medicinski centar budući da se radilo o maloj opekotini, nešto kao kad se izgoriš upaljačem“, rekao je Milić.

U tužilačkoj istrazi svjedočio je i Mirko Z. Bojović iz Podgorice, koji je kazao da Ljuba Milovića i Miloša Mišurovića poznaje samo iz medija, dok Aleksandra Kekovića ne poznaje. Naveo je da sa njima nije imao nikakve zajedničke poslove niti probleme, pišu Vijesti.

Bojović je ispričao da je na Božić 2020. godine obaviješten da mu je iza zgrade zapaljen automobil.

„Na Božić 2020. godine pozvan sam od strane policije koja me obavijestila da je iza zgrade zapaljeno moje vozilo koje sam u kompenzaciji za stan uzeo od pravnog lica „Kovači“. Radilo se o Mercedesu S 350, koje sam kompenzirao za iznos od 20.000,00 eura, možda nekih pola godine prije tog događaja. Auto je potpuno izgorelo do te mjere da sam ga prodao na otpadu sekundarnih sirovina u Tuzima za iznos od 100 eura. Te večeri policija me pitala da li sumnjam na nekoga i imam li kakvih problema. Rekao sam da nemam nikakvih i da se vjerovatno radi o nekoj grešci. Ne postavljam imovinskopravni zahtjev i ne pridružujem se krivičnom gonjenju“, rekao je Bojović.

Pored Milete Ojdanića i Ljuba Milovića, koji se terete za formiranje kriminalne grupe kojoj se, između ostalog, stavlja na teret šverc 4,3 tone kokaina, pranje novca i zloupotreba službenog položaja, optužnicom su obuhvaćeni i Radovan Perović, Milo Božović, Vladimir Bajčeta, Milan Popović, suspendovani službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Petar Lazović, odbjegli vođa kriminalnog kavačkog klana Radoje Zvicer, Ivan Stamatović, Miloš Mišurović, Nebojša Bugarin, Dejan Knežević, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Tihomir Adžić, Filip Zindović, Darko Knežević, Ivan Mijatović i Dražen Milović.

Sa ovim predmetom ranije je spojen i postupak koji je naknadno pokrenut protiv Zvicera, Milovića, Stamatovića, Bugarina, Ojdanića, Božovića, Mišurovića, Zindovića, Lazovića i Popovića. U tom postupku terete se za povezanost sa švercom 5,1 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Za isto krivično djelo optuženi su i Vjekoslav Lambulić, Radovan Perović i Bojan Ojdanić.