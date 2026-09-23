Utopio se brat Miroslava Ilića: Strašna nesreća u Mrčajevcima

U Mrčajevcima kod Čačka dogodila se tragedija: M. I. (64) se utopio u šahtu pored kuće, a policija istražuje okolnosti nesreće.

Izvor: MONDO

U šahtu pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, juče u jutarnjim satima, utopio se M. I. (64), brat od strica poznatog pjevača narodne muzike, Miroslava Ilića.

Prema prvim informacijama, riječ je o nesrećnom slučaju. Na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali nesrećnom čovjeku nije bilo spasa.

Pripadnici policije obavili su uviđaj, a istragom će biti utvrđen sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja. Detalji će biti zvanično saopšteni po završetku istrage.

Izvor: Novosti / MONDO