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Utopio se brat Miroslava Ilića: Strašna nesreća u Mrčajevcima

Utopio se brat Miroslava Ilića: Strašna nesreća u Mrčajevcima

Autor Ana Živančević
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U Mrčajevcima kod Čačka dogodila se tragedija: M. I. (64) se utopio u šahtu pored kuće, a policija istražuje okolnosti nesreće.

Utopio se brat Miroslava Ilića Izvor: MONDO

U šahtu pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, juče u jutarnjim satima, utopio se M. I. (64), brat od strica poznatog pjevača narodne muzike, Miroslava Ilića.

Prema prvim informacijama, riječ je o nesrećnom slučaju. Na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali nesrećnom čovjeku nije bilo spasa.

Pripadnici policije obavili su uviđaj, a istragom će biti utvrđen sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja. Detalji će biti zvanično saopšteni po završetku istrage.

Izvor: Novosti / MONDO

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Brat Miroslav Ilić

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