Gardašević je pred sudom govorio o načinu na koji je njegova kompanija pokušala da obezbijedi bankarsku garanciju za realizaciju ugovora sa Vladom

Izvor: MONDO/Anto Baković

Neđeljko Gardašević (85), kojem se sudi zbog optužbi da je budžet Crne Gore oštetio za oko tri miliona eura, ponovio je pred Apelacionim sudom da nije kriv. Riječ je o slučaju koji se odnosi na nemogućnost naplate bankarske garancije Sberbanke, koju je kompanija „Montena invest“ sa Kipra ponudila u okviru realizacije ugovora o privatizaciji Hotela „As“ u Perazića Dolu.

Predsjednik krivičnog vijeća, sudija Predrag Tabaš, kazao je da Viši sud u dva ranija postupka, čije su osuđujuće presude ukidane, nije pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje, piše Pobjeda.

Gardašević je pred sudom govorio o načinu na koji je njegova kompanija pokušala da obezbijedi bankarsku garanciju za realizaciju ugovora sa Vladom. Naveo je da je „Montena invest“ u spornom periodu imala otvorene račune u ruskim bankama, ali da je za pribavljanje garancije angažovana posrednička firma „Miraž“.

Prema njegovim riječima, direktor predstavništva „Montena investa“ u Moskvi bio je pokojni Aleksandar Ivanović Stepavoj, kojem je dao ovlašćenje da zaključi ugovor o finansijskom posredovanju.

Objašnjavajući zbog čega je angažovan posrednik iako je kompanija imala račune u ruskim bankama, Gardašević je kazao da mala firma nije mogla lako da dođe do direktnih pregovora sa Sberbankom.

„Firma nije imala mogućnost da direktno pregovara sa šefovima jer za prilike u Rusiji nijesam bio u velikom biznisu“, kazao je.

Kako je naveo, u Rusiji je tada bilo uobičajeno da se slični poslovi završavaju preko posrednika, koji su za dobijanje garancija, između ostalog, koristili akcije velikih kompanija kao zalogu.

Gardašević je kazao da je vlasnik „Miraža“ bio Ivan Kiril Nikolajević, sa kojim nije direktno komunicirao, već je kontakt održavao Stepavoj. Dodao je da provizija koju je kompanija platila posredniku nikada nije vraćena.

„Tu firmu smo tužili, ali je u međuvremenu likvidirana, a vlasnik je nestao. Moje firme su podnijele prijave bezbjednosnim službama Rusije, ali bez rezultata“, rekao je Gardašević.

On je naveo da tokom pregovora sa Vladom o nastavku realizacije ugovora za Hotel „As“ od njega nije traženo da dostavi poslovne rezultate niti portfolio kompanije.

„Prije toga i tada moja firma je u Rusiji imala poslove vrijedne oko milijardu dolara i to je bilo poznato predstavnicima Vlade. Znali su ko sam i šta je radila moja firma“, kazao je.

Govoreći o aneksu ugovora iz 2013. godine, kojim je bilo predviđeno ulaganje od 50 miliona eura u dvije faze, Gardašević je rekao da predstavnici Vlade nijesu zahtijevali garanciju za kompletan iznos ulaganja.

„Radovi su trebalo da se nastave u novembru 2013. godine, ali su počeli 2007. nakon dobijanja građevinske dozvole i izvođeni su u kontinuitetu, uz postepena ulaganja“, naveo je.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo turizma je 2012. godine insistiralo da hotel bude završen makar kroz jednu fazu, a do tada je, kako tvrdi, uložio osam miliona eura, piše Pobjeda.

Međutim, Gardašević je kazao da je potom došlo do poslovne krize, kao i da mu je Masterbanka „zarobila“ šest miliona dolara.

„Firma je upala u teške poslovne teškoće i nijesam uspio da ispunim ugovor do kraja“, rekao je Gardašević, dodajući da su radovi trajali do 2015. godine.

Na pitanje zbog čega matična kompanija sa Kipra nije obezbijedila garanciju kod neke tamošnje banke, Gardašević je odgovorio da su kiparske banke bile zahtjevnije od ruskih kada je riječ o izdavanju garancija. Kako je objasnio, one su tražile da novac bude položen kao depozit i blokiran na računu.

Kazao je i da je u Rusiji posjedovao vrijedne nekretnine koje je mogao da založi kako bi dobio garanciju.

Hotel „As“ prodat je prije 23 godine rusko-crnogorskoj kompaniji „Nega turs“ za pet miliona maraka. Od tog iznosa država je prihodovala tri miliona, dok su dva miliona pripala Budvanskoj rivijeri.

Ugovorom je bilo predviđeno ulaganje od 22 miliona maraka i završetak izgradnje hotela do kraja 2003. godine.

Kompleks je 2014. godine dobio novu priliku, kada je Vlada potpisala aneks ugovora uz bankarsku garanciju ruske Sberbanke u iznosu od tri miliona eura, kojom je trebalo da bude garantovano završavanje Hotela „As“.

Nakon što obaveze nijesu ispunjene, Vlada Crne Gore je, prema navodima optužnice, 26. januara 2016. godine preko Ambasade u Ruskoj Federaciji dostavila garanciju radi naplate. Međutim, ona nije mogla biti realizovana jer je, kako se navodi, bila neistinite sadržine.

Iz Sberbanke u Moskvi saopšteno je da kompaniji „Montena invest“ sa Kipra nikada nijesu izdali garanciju u iznosu od tri miliona eura.

Gardašević je tokom odbrane tvrdio suprotno, navodeći da sporna garancija ima potpis i vodeni žig, a iznio je i nekoliko mogućih razloga zbog kojih je Sberbanka odbila da je isplati.

„Sberbanka najvjerovatnije nije zavela ili „Miraž“ nije platio na način na koji je trebalo. Poslije krimske krize Crna Gora se pridružila sankcijama Rusiji, zbog čega vjerujem da direktor Sberbanke nije imao hrabrosti da Crnoj Gori isplati tri miliona eura“, kazao je ranije Gardašević.