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"Muž se svaki put prepadne": Ćerka joj radi za Trampa, a ona iznenadila šok izdanjem u centru grada (Foto, Video)

"Muž se svaki put prepadne": Ćerka joj radi za Trampa, a ona iznenadila šok izdanjem u centru grada (Foto, Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Jovana Milićević
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Pjevačica Kaja Ostojić je nakon preseljenja u kuću na Kosmaju napravila drastičnu promjenu

Kaja Ostojić je nakon preseljenja u kuću na Kosmaju napravila drastičnu promjenu Izvor: MONDO

Pjevačica Kaja Ostojić pre nekoliko godina kupila je plac na Kosmaju, koji je nedavno ponosno pokazala na društvenim mrežama i otkrila.

Kaja je organizovala i proslavu za useljenje, a osim što je posjetiocima zabave pokazala u kakvom luksuzu živi, pokazala je i nov izgled koji su sada zabilježile naše kamere.

Pjevačica je došla na promociju nove pjesme Dragice Zlatić i tom prilikom otkrila da je izblajhala obrve, zbog čega sada izgleda kao da ih nema:

Pogledajte:

 Ovaj trend su ranije prihvatile i brojne svjetske zvezde, a evo kako naša pjevačica izgleda i na snimku:

@mondo.zabava

Kaja Ostojić došla da podrži novi duet Dragice Zlatić i Nemanje Đorđevića 📽️: Mondo #mondo #mondoportal #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

"Muž se prepadne svaki put"

Kaja je pred našim kamerama otkrila da je napravila promjenu jer "danas svi izgledaju isto", a potom nasmijala sve prisutne kada je okrila i kako suprug reaguje na novi izgled.

"Prepadne se svaki put kada me vidi".

Pogledajte:

@mondo.zabava

“Svaki put kad me vidi se prepadne”: Kaja Ostojić otkrila kako je muž reagovao na izblajhane obrve 📽️: Mondo #mondo #mondoportal #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

Ćerka vozi kola od 500.000

Ćerka pjevačice Kaje Ostojić, Nikolina, živi pravi američki san u Majamiju. Naslednica poznate pjevačice već godinama u Americi sama krči svoj put i studira, a posebnu pažnju privukao je podatak da je zaposlena u agenciji koja radi na marketinškoj kampanji Donalda Trampa.

Nikolina ne krije da uživa u čistom luksuzu, pa se na mrežama pohvalila stanom na Floridi, ali i bijesnom mašinom od čak pola miliona eura. Izdanje u papreno skupom automobilu odmah je prokomentarisala i ponosna majka Kaja riječima: "Kakva prelijepost".

Tagovi

Kaja Ostojić Donald Tramp preseljenje

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