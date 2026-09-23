Predsjednici opština koji su danas imali sastanak sa premijerom Milojkom Spajićem oko primjene programa "Euromodel", iskazali su zabrinutost da će njegova primjena imati negativnse posljedice po opštinske budžete, posebno na sjeveru Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Za "Vijesti" je ovo kazao predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević.

"Ovo je bio prvi u nizu sastanaka koji će predsjednici opština imati sa premijerom u narednom periodu sa ciljem dodatnog upoznavanja sa setom reformskih zakona kroz euro model. Na današnjem sastanku smo istakli zabrinutost da će primjena euro modela imati negativne posljedice po budžete lokalnih samouprava, posebno na sjeveru Crne Gore", kazao je Raičević, pišu Vijesti.

Prema njegovim riječima, primorske opštine će nastojati da pronađu alternativni način kojim će se nadokanditi već sada izvjesno uvećanje naknada za lične dohotke, dok su predstavnici centralnog i sjevnјrnog regiona tražili od premijera da se uvede klauzula kompenzatprnih mjera koji će se nadoknaditi sredstva ako primjenom euro modela bude značajno manji prihod od budžeta ovih lokalnih samouprava.

"Ja sam lično istakao da set zakonskih rješenja u sistemu lokalne samouprave u dovoljno mjeri ne prepoznaku ekspertsko-rukovodni kadar koji neće u dovoljnoj mjeri osjњtiri benefite predloženog euro modela. Zatražio sam od premijera mogućnost donošenja posebno zakonskog rješenja koji im bi se definisale zarade u sistemu lokalne samouprave. Premijer je rekao da se treba razmisliti u tom pravcu jer taj kadar neće u dovoljnoj mjeri osjetiti benefite euro modela", objasnio je Raičević.

Što se tiče finansijskog uticaja na Opštinu Bar, prema njegovim riječima, prve projekcije govore da će iznos za bruto zarade u Baru morati da budu uvećane za 25 odsto ili preko milion i sto hiljada na godišnjem nivou, samo za zaposlene u opštini Bar.

"Ti uticaji na zarade u opštinskim preduzećima u kojima je opština osnicač trebaju dodatno da budu analizirane i u koliko se analize potvrde da privredni subjekti nisu u mogućnosti da u dovoljnoj mjeri obezbijedi ispčatu zarada po euro modelu dio tog tereta će dodatno pasti na budžet opštine Bar. U ovom trenuku nisu nam ponuđene adekvatne garancije. Ono što je premijer potvrdio je da će obaviti dodatne razgovore i konsultacije sa predjsednicima opština sa ciljem dodatno objašnjenja i pronalska rješenja u kojima se uvode kompenzatorne mjere", kazao je Raičević, prenose Vijesti.

Kako je dodao, generalna poruku od premijera koji smo prihvatili je način približavanja Crne Gore evropskim standardima, a potencijalno je i rješenje za smanjenje odliva stanovništva posebno nakon ulaska u EU što su svi predsjednici opština u načelu prihvatili.