Disciplinska komisija sankcionisala je i predstavnike Bokelja i Otrant Olimpika.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore (FSCG) izrekla je novčane kazne Zeti i Dečiću, postupajući po prijavama Komisije za takmičenje FSCG.

Zeta će u kasu Saveza uplatiti ukupno 1.500 eura. Klub iz Golubovaca kažnjen je sa 500 eura zbog slabe organizacije utakmice 2. kola „Meridianbet“ 2.CFL protiv Rudara, tokom koje je zabilježena upotreba pirotehničkih sredstava i nesportsko ponašanje navijača.

Dodatnih 1.000 eura Zeta će platiti zbog nesportskog ponašanja svojih navijača i korišćenja pirotehnike na meču 3. kola protiv Iskre u Danilovgradu.

Dečić je kažnjen sa 1.000 eura zbog slabe organizacije utakmice protiv Petrovca.

Disciplinska komisija sankcionisala je i predstavnike Bokelja i Otrant Olimpika.

Sportski direktor Bokelja Saša Balić kažnjen je sa 300 eura zbog nesportskog ponašanja prema sudijama nakon završetka prvog poluvremena utakmice protiv Otranta.

Istom novčanom kaznom od 300 eura kažnjen je Senad Duraku, predstavnik Otrant Olimpika, zbog omalovažavanja odluka delegata na istoj utakmici.