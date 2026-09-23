Zele Lipovača, legendarni frontmen kultnog benda "Divlje Jagode" govorio je pred kamerama portala MONDO pred predstojeći koncert, i tom prilikom se osvrnuo i na situaciju na sceni.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Poslije gotovo pola vijeka karijere, hard rok bend "Divlje jagode" održaće prvi akustični koncert "Sa malo struje", a tim povodom održali su i konferenciju za medije na kojoj se našla i Mondo ekipa.

Frontmen Zele Lipovača osvrnuo se i na trenutnu situaciju na sceni, prije svega na činjenicu da mnogi mladi muzičari, poput Jakova Jozinovića, prave koncerte pjevajući tuđe pjesme, među kojima su i hitovi "Jagoda".

"Ja ne pratim ovu scenu na Balkanu, ali neke stvari znam, prosto je nemoguće ne vidjeti. To da li neko pravi karijeru standardno pa ima neke autorske pjesme ili mu neko drugi radi ili grade karijeru na kaverima, mislim da je to apsolutno nevažno", započeo je čuveni Zele.

Vidi opis Frontmen "Jagoda" o pjevačima koji zarađuju na tuđim pjesmama: Riječi o Jakovu odjeknule, ovo se neće dopasti mnogima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 13 / 13

"Bitno je samo da li neko može privući publiku ili ne - da li će neko pjevati tuđe pjesme od nekoga drugoga, pa će privući i još više ljudi nego što bi ti originalni bendovi ili pjevači mogli uraditi, ja to ne bih osudio", objasnio je pjevač "Divljih jagoda" koji je potvrdio i ono što misle mnogi - Jakov je jedan od rijetkih koji je određenim numerama udahnuo novi život i dao popularnost koju nisu imale godinama.

Zele je na kraju rekao i da bi rado napisao pjesmu za nekog mlađeg pjevača ako bi mu se obratio.

Poslušajte njegovu izjavu:

(MONDO)