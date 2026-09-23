Prodaja na šalterima biće organizovana sjutra od 10 do 17 časova, dok će u petak ulaznice biti moguće kupiti od 12 časova pa sve do početka utakmice.

Izvor: FSCG

Fudbalska reprezentacija Crne Gore u petak od 20.45 časova u Podgorici igra prvi meč Lige nacija protiv Kipra, a ulaznice za ovaj susret od sjutra će biti dostupne i na šalterima Sportskog centra „Morača“.

Prodaja na šalterima biće organizovana sjutra od 10 do 17 časova, dok će u petak ulaznice biti moguće kupiti od 12 časova pa sve do početka utakmice.

Nakon duela sa Kiprom, „hrabri sokoli“ će na domaćem terenu ugostiti i Jermeniju 5. oktobra od 20.45 časova. U međuvremenu će Crna Gora odigrati dva gostujuća susreta – protiv Jermenije 28. septembra od 18 časova i Letonije 2. oktobra od 20.45.

Iz Fudbalskog saveza Crne Gore saopšteno je da se cijene pojedinačnih ulaznica za utakmice protiv Kipra i Jermenije kreću od pet do 12 eura, u zavisnosti od tribine i sektora.

„Cijene pojedinačnih ulaznica za utakmice sa Kiprom i Jermenijom prodavaće se po cijena od 5 eura (sjeverna i južna tribina), 6 eura (sektori A i G istočne tribine), 8 eura (sektori B, C, D, E i F istočne tribine i A i F zapadne tribine), 10 eura (sektori B i E zapadne tribine) i 12 eura (sektori C i D zapadne tribine)“, saopšteno je iz FSCG.

Navijači ulaznice mogu kupiti i putem interneta. Online prodaja za utakmice protiv Kipra i Jermenije dostupna je preko sajta www.etiketing.me.