Nakon što se trenažni avion britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva zapalio odmah po poletanju, dvojica pilota uspjela su da se spasu padobranima neposredno prije nego što je letjelica udarila u zemlju.

Izvor: X/@PolitlcsUK

Dvojica pilota britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) katapultirala su se iz vojnog trenažnog aviona neposredno prije njegovog pada u Sjevernom Velsu, a obojica su se bezbjedno prizemljila padobranima.

Incident se dogodio kod Penkarnisijoga na ostrvu Anglsi, u blizini baze RAF Valley, odakle je avion prethodno poletio. Policija Sjevernog Velsa potvrdila je da se srušio avion RAF Hawk T2, dok su piloti nakon katapultiranja zbrinuti zbog povreda za koje se vjeruje da su lakše.

Na mjesto nesreće upućene su helikopterske ekipe obalske straže i velške hitne vazdušne pomoći, a dvojica pilota potom su prebačena na liječenje u bolnicu Kraljica Elizabeta u Birmingemu, gdje se nalazi Kraljevski centar za odbrambenu medicinu.

„Dvojica pilota zbrinuta su zbog povreda za koje se vjeruje da su lakše. U ovoj fazi nema dojava o drugoj šteti ili povrijeđenim osobama“, saopštila je policija.

Građanima je istovremeno upućen apel da do daljeg izbjegavaju područje na kojem se dogodio pad.

Jedan od očevidaca, Pit Benet, rekao je za North Wales Live da je posmatrao avion u trenutku kada je poletio. Prema njegovim riječima, gotovo odmah je primijetio da nešto nije u redu.

„Čim je poletio, pojavio se narandžasti plamen, a dok je ubrzavao, praktično je gorio“, ispričao je Benet.

On je dodao da je plamen kasnije nestao, ali da je avion nastavio da se penje pod veoma oštrim uglom.

Prema njegovom svjedočenju, letjelica se zatim dva puta snažno zatresla u vazduhu, nakon čega su se čula dva jaka praska.

Piloti su potom aktivirali sistem za katapultiranje, a oba padobrana su se otvorila.

Ove navode očevica za sada nijesu zvanično potvrdili RAF niti istražni organi, pa se uzrok incidenta još ne može utvrditi.

Iz RAF-a je saopšteno da je došlo do incidenta sa avionom koji je poletio iz baze RAF Valley i da je istraga u toku.

Britansko Ministarstvo odbrane za sada nije saopštilo detalje o mogućem uzroku pada. Ministar odbrane Ves Striting oglasio se nakon incidenta i poručio da su njegove misli sa dvojicom pilota.

„Istraga je u toku. Nove informacije objavićemo čim budu dostupne“, naveo je Striting.

Avion Hawk T2 koristi se za naprednu obuku vojnih pilota RAF-a, a baza RAF Valley jedno je od ključnih britanskih mjesta za njihovu obuku.

Za sada nema informacija o drugim povrijeđenima ili većoj šteti na zemlji.

Istraga bi trebalo da utvrdi šta se dogodilo neposredno nakon polijetanja i zbog čega je posada bila prinuđena da se katapultira iz letjelice.