U iznenadnom protivnapadu na području Donjecke oblasti ukrajinske jurišne snage uspjele su da potisnu ruske trupe iz više naselja, dok je komandant trećeg korpusa poručio da je ovo tek "prva sezona" šire ofanzivne akcije.

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Ukrajinska vojska objavila je nove detalje operacije "Vivaldi", protivnapada na području Limana u Donjeckoj oblasti kojim su, prema tvrdnjama ukrajinske strane, ruske snage potisnute s ukupno oko 85 kvadratnih kilometara.

Jedan od vojnika koji je učestvovao u operaciji opisao je šta je za jurišne grupe predstavljalo najveći problem, piše Euromaidan Press. Operaciju je 15. septembra prvi put javno potvrdio komandant ukrajinskog 3. armijskog korpusa brigadni general Andrij Bilecki.

Prema podacima korpusa, ukrajinske snage očistile su oko 75 kvadratnih kilometara od ruskih infiltracionih grupa, dok je dodatnih deset kvadratnih kilometara vraćeno pod ukrajinsku kontrolu.

Ukrajinska vojska navodi da su ruske snage potisnute iz Novoselivke, Oleksandrivke i Jarove te okoline Korovog Jara, dok je Serednje ponovo stavljeno pod ukrajinsku kontrolu.

Najopasniji trenutak - izlazak na otvoraeno

Vojnik koji je učestvovao u borbama za Euromaidan Press opisao je jedan od najvećih problema s kojima su se suočavale ukrajinske jurišne grupe.

Najopasnije je bilo kretanje preko otvorenog terena bez zaklona. Dobro raspoređene ruske jedinice mogle su primetiti grupu čim bi izašla na otvoreno i otvoriti vatru s udaljenosti, pre nego što bi joj ukrajinski vojnici uspjeli prići.

Napad pripreman u tajnosti

Operacija "Vivaldi" pripremana je uz strogu informativnu tišinu. Ukrajinski komandanti tvrde da su pre slanja pješadije pokušavali sistematski da oslabe ruske položaje - otkriju njihove jedinice, unište operatere dronova i artiljeriju te poremete linije snabdijevanja.

Komandanti 66. mehanizovane brigade rekli su da je prije napada na Serednje sprovedeno dugotrajno izviđanje, nakon čega su ruski položaji gađani kako bi se smanjio otpor koji će dočekati jurišne grupe.

Ukrajinci su kod Serednjeg uspjeli da postignu i element iznenađenja. Prema izveštaju Instituta za proučavanje rata (ISW), u napad su uključili oklopna vozila na pravcu za koji su ruske snage smatrale da je nakon obilnih kiša gotovo neprohodan za tešku tehniku.

Dronovima udarali duboko iza linije fronta

"Vivaldi" se nije odvijao samo na prvoj liniji. Treći korpus tvrdi da su ukrajinski dronovi istovremeno napadali rusku logistiku, skladišta goriva i municije, komunikaciona čvorišta te komandna mjesta daleko iza linije fronta.

Prema ISW-u, ukrajinska kampanja udara proširila se na ciljeve do 120 kilometara iza prve linije, s namjerom otežavanja snabdevanja ruskih snaga na pravcu Limana.

Ukrajinski izvori tvrde da su ti napadi natjerali ruske snage da premještaju dio logistike i mijenjaju pravce snabdijevanja.

Moskva osporava ukrajinske tvrdnje

Rusko Ministarstvo odbrane osporilo je ukrajinske izvještaje o uspjehu kod Limana te tvrdi da ruske snage tamo i dalje uspješno vode borbene operacije.

ISW, međutim, u analizi od 19. septembra navodi da dostupne geolocirane snimke, ukrajinski izvori i izvještaji ruskih vojnih blogera potvrđuju ukrajinska napredovanja na tom području, iako se tačan obim teritorijalnih promjena u uslovima aktivnih borbi teško može nezavisno utvrditi.

Bilecki je prvu fazu "Vivaldija" nazvao tek "prvom sezonom", sugerišući da operacija nije završena i da su planirane nove faze.